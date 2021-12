Er entfaltet des Lasters inneres Räderwerk

Er ist einer von zwei Söhnen, und während er am Anfang seinem Vater gegenüber noch Besorgnis heuchelt („Ihr seht so blass“), hintergeht er seinen Erzeuger im Verlauf des Schauspiels nach Strich und Faden und begeht am Ende Selbstmord, was den Moralistinnen unter den Dramenbeiwohnern durchaus Genugtuung sein könnte.

Er ist also der Böse im Spiel, aber wie er ist, ist er durch sein Sein und Geworden-Sein: Hässlich wollte ihn sein schwäbischer Schöpfer haben, zweitgeboren und also nicht-erbend, zudem – im Gegensatz zum Bruder – vom Vater gänzlich ungeliebt. Dass einer mit dieser psychologischen Disposition verschlagen, hinterhältig und verbiestert wird, wundert vielleicht wenig. Entschuldigen tut es das alles freilich dennoch nicht.

In seiner Figur, so wollte der Dramatiker, werde das Laster samt seinem ganzen innern Räderwerk entfaltet. Über den Gesuchten schreibt er im Vorwort: „Wer es einmal so weit gebracht hat (ein Ruhm, den wir ihm nicht neiden), seinen Verstand auf Unkosten des Herzens zu verfeinern, dem ist das Heiligste nicht heilig mehr – dem ist die Menschheit, die Gottheit nichts – beide Welten sind nichts in seinen Augen.“

Ihm, dem Dichter, hingegen war vieles heilig – vor allem auch die Bretter, die die Welt bedeuten, die er gern als betretbaren Untergrund für eine moralische Anstalt gesehen hätte und hat, wie er sie in einer theoretischen Schrift propagierte. Er wirkte auch in Mannheim, wo er zwischenzeitlich einmal eine Art Anstellung gefunden hatte. Das ist zwar lange her, und man ahnt vielleicht in welchem Jahrhundert, aber nicht nur unter Insidern benennt man die Bühne, an der er arbeitete, immer noch mit seinem Namen, mehr: Das ganze Schauspiel, von dessen Protagonisten wir einen maßgeblichen suchen, wurde hier uraufgeführt.

Und seitdem immer wieder einmal gespielt. Zuletzt vor einigen Jahren am Goetheplatz, wo viel Schauspiel passierte, das mit dem Werk an sich nicht mehr so viel zu tun hatte. Der meiste Originaltext kam symptomatisch aus einem Grammophon.