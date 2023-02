Episches musikalisches Muskelspiel

Man darf das eigentlich nicht zugeben, weil es einem den Ruch des Banausentums eintragen könnte. Aber insgeheim sehnt man sich bei einem Manowar-Auftritt nach dem „Warriors Of The World United“-Moment, der sich an diesem Abend in der Mannheimer SAP Arena noch in der ersten Konzerthälfte ereignet. Wenn diese Hymne aller Hymnen (wenngleich eher ein Spätwerk) der US-amerikanischen True-Metal-Ikonen erklingt, findet einfach alles zusammen: Der Prunk und Pomp in prächtiger Rüstung, der epische Klangbombast, die heroische Pose – das ist der Sound, zu der sich Robert E. Howards Conan vorm Schlachtengetümmel den Leib einölen würde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Frage, ob man das fantastisch oder vielleicht doch von zu viel musiktheatraler Muskelmasse erdrückt findet, wird da zur Makulatur. Denn die Wahrheit liegt, wie so oft, nicht etwa dazwischen, sondern ganz im Auge und Ohr des Rezipienten. Und der findet es ziemlich klasse, was Manowar hier und insgesamt auf ihrem „Crushing The Enemies Of Metal“-Tourgastspiel abliefern.

Die beiden Bandgründer – Bassist und Songwriter Joey DeMaio und Sänger Eric Adams – sowie Schlagzeuger Anders Johansson werden auf ihrer (wiederholt Pandemie-verschobenen) Konzertreise, mit der sie das 40-jährige Bestehen der Gruppe feiern, von keinem Geringeren als Michael Angelo Batio begleitet, der einst vom Fachmagazin „Guitar One“ zum schnellsten Gitarristen aller Zeiten gewählt wurde. Tausende Fans sind in die SAP Arena geströmt, der unbestuhlte Innenraum und die Unterränge sind sehr gut gefüllt, auf den Oberrängen ist noch Luft.

Mehr zum Thema Sonderthema Saxon sind wieder da Mehr erfahren KulTour Unsere Kulturtipps der Woche: Von Cavalluna bis Manowar und Sezuan Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Auf der Bühne wird die Band von gewaltigen Bildpanoramen mit martialisch-infernalischen Szenarien eingerahmt, in deren Zentrum der gesichtslose Krieger (aka: „King of Metal“) steht, der schwertschwingende Maskottchen-Hüne der Band. An den Bildflanken – daran haben alle fortschreitenden Zeitläufe offenbar nicht gerüttelt – sind leicht geschürzte Frauendarstellungen zu sehen.

Adams wie ein junger Metal-Gott

Ansonsten: kein Schnickschnack, keine Videowände, keine Animationen oder Großprojektionen der in schwarzes Leder gehüllten Musiker. Pyrotechnik mit Funkenflug und Flammenstöße gibt es dagegen sehr wohl, und die Lichtregie ist bemerkenswert raffiniert. Die Vier bestreiten hier ein astreines, in harte, durchdringend druckvolle Töne gesetztes Programm, das sich von „Manowar“ vom 1982er-Debüt „Battle Hymns“ über „Kings Of Metal“ oder „Fighting The World“ bis zu „King of Kings“ vom 2007 erschienenen Album „Gods Of War“ spannt.

Ein Set, das Adams auch mit 68 Jahren zwischen Hexenmeister-Grollen, Balladenflug und Walkürenschrei wie ein junger Metal-Gott singt. Zum 2019er-Song „Sword Of The Highlands“ tritt überraschend der schottische Schauspieler James Cosmo („Braveheart“, „Game of Thrones“, „Highlander“) Text-deklamierend mit auf die Bühne. Den deutschen Fans, denen DeMaio dezidiert in einer Ansprache dankt, ist neben „Herz aus Stahl“ auch das eigens für die Tour komponierte Stück „Laut und hart, stark und schnell“ gewidmet. „Black Wind, Fire And Steel“ beendet das Konzert nach knapp zwei Stunden mit einem ohrenbetäubenden Feedback-Finale. „Wir werden wiederkommen“, sagt Adams. Eine gute Nachricht.