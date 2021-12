Ensemble Modern im Nationaltheater

Das Ensemble Modern aus Frankfurt wird im Rahmen eines Sonderkonzerts von Enjoy Jazz im Opernhaus des Nationaltheaters eine Uraufführung des israelischen Musikers Emmanuel Witzthum spielen: „Verweile doch, du bist so schön“. Das teilte das Festival jetzt mit. Die Veranstaltung findet am Samstag, 4. Juni, 2022 um 19 Uhr statt. Überschrieben mit dem 1700. Vers aus Goethes „Faust“, integriere Witzthum Melodien aus dem Gebetsbuch des Kantors der 1938 zerstörten Mannheimer Synagoge, so Enjoy Jazz. Im Rahmen seiner Teilnahme am Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ hatte Enjoy Jazz einen Kompositionsauftrag vergeben (Tickets zu 12-44 Euro: 0621/1680 150). dms

