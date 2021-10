Enjoy Jazz startet in Ludwigshafen mit fulminanter Melanie Charles

Ludwigshafen. Zwei Eröffnungen auf einen Streich im BASF-Feierabendhaus: In festlicher Atmosphäre starteten mit dem Konzert von US-Sängerin Melanie Charles in die 23. Spielzeit von Enjoy Jazz und die 100. Saison des Kulturprogramms des Chemieriesen. Pandemiebedingt konnten nur 300 Besucherinnen und Besucher das Konzert erleben. Es hätte ein volles Haus verdient gehabt, denn diese Sängerin, die Mitte November ihr Major-Debütalbum veröffentlicht, wird wohl nicht mehr lange ein Geheimtipp bleiben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schlagzeuger Cinque Kemp eröffnet den musikalischen Teil des Abends solo, in herrlich vertrackter Volljazzer-Manier und mit Trompetenmelodien aus der Konserve. Keyboarder und Bassist Mark de Clive-Lowe erweitert anschließend das Klangspektrum.

Der Auftritt von Melanie Charles selbst gerät ungewöhnlich und eindrucksvoll: Statt auf die Bühne zu gehen, passiert sie die erste Reihe und skandiert ganz puristisch, ohne Mikrophon und Instrumentalbegleitung, im Gospel-Stil die Zeile „Be My Friend“. Was folgt, ist wesentlich opulenter im Sound: Nicht nur dank fulminanter musikalischer Begleiter, Charles kann auch virtuos mit Technik spielen, sich zum Beispiel selbst sammeln oder Klänge in den Bandsound collagieren, Flöte und Keyboard spielen. Und mit fantastischen Dynamiksprüngen singen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2