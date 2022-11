Enjoy Jazz: Musikprojekt Magic of Maqam im Mannheimer Capitol

Dieser Abend im Zugabe-Programm des Festivals Enjoy Jazz fließt in gleitender Klangbewegung in immer neue Formen: Erst musiziert die Fityan Band im Mannheimer Capitol -mit Mohamad Fityan an der Bambusflöte Nay, Jonathan Sell am Bass, Konrad Wiemann am Schlagzeug und Matthias Kurth an der Gitarre. Dann erweitern sich, buchstäblich Stück für Stück, Personenkreis und Instrumentarium: Salah Eddin

...