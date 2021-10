Enjoy Jazz: Großartige Gala der Orientalischen Musikakademie

Mannheim. Dass die Quadratestadt mit der Orientalischen Musikakademie (OMM) ein einzigartiges musikalisches Aushängeschild hat, ist seit geraumer Zeit bereits bekannt. Wie facettenreich und farbenfroh dieses Aushängeschild aber erstrahlt, das zeigte die große OMM-Gala am Samstagabend beim Enjoy-Jazz-Konzert in der Christuskirche. Das vielköpfige Ensemble um OMM-Gründer Mehmet Ungan, der an der arabischen Leute, der Oud, und der Holzflöte Ney zu hören war, bot eine prunkvolle 100-minütige Suite, in der vielfältigste Musikströmungen aus verschiedenen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens zusammengefügt waren: melismatischer Gesang, arabeskenreiche Melodien, vertrackte Polyrhythmen, tranceartige Klangmeditationen, betörende Balladen, ekstatische Tempostücke und nicht zuletzt spektakuläre Tanzdarbietungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Abend, vom Publikum mit Ovationen im Stehen gefeiert, war eine beeindruckende Gruppenleistung, die OMM präsentierte sich als musikalisches Kollektiv, bei dem jeder und jede Mitwirkende solistische Freiräume bekam. Mit dabei waren, neben Mehmet Ungan: Shany Mathew (indischer Tanz), Talib Elmasulu (Sufi-Drehtanz), Serap Giritli und Abdelhade Deb (Gesang), Ali Ungan (Baglama, Rebab), Kenan Tülek (Baglama), Fadhel Boubaker (Oud), Muhittin Kemal (Kanun), Güldeste Mamac (Violine, Gesang), Jonathan Sell (Bass), Kasia Kadlubowska und Taifun Ates (Percussion).

Der Abschluss des Late-Night-Konzertes gegen Mitternacht geriet furios: In der Zugabe schleuderten Tänzer und Tänzerin in wilden Drehbewegungen zum rauschhaften Sog der Musik - fast wie bei einer klassischen Jazzsession, nur eben zu Klängen aus dem arabischen Raum. Festivalchef Rainer Kern hatte zu Beginn des Konzertes hervorgehoben, dass er weltweit keine Musik-Initiative wie die OMM kenne. Bei ihrem denkwürdigen Auftritt stellte sie dies eindrucksvoll unter Beweis. Mannheim kann stolz sein auf dieses Ensemble.