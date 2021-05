Manchmal ist es schon lustig, mit was man heutzutage, so in die Nachrichten kommt, wenn man der notleidenden Kultur helfen will. Manche drehen wer weiß wie kunstvoll-ironisch gemeinte Videos, und staunen, dass esin der Bundesrepublik doch Meinungsvielfalt gibt - also auch mächtig Gegenwind. Andere wie Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda kündigen in ihrem Wirkungsbereich am Mittwoch

...