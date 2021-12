Jack the Ripper wäre vermutlich erstaunt gewesen. Denn in Bastian Krafts Wedekind-Inszenierung hätte er gleich drei Lulus killen müssen. Doch dazu kommt es nicht. Im Münchner Residenztheater, das bei den Ludwigshafener Festspielen gastierte, wird am Ende nicht gestorben. Stattdessen übernehmen die Schauspielerinnen die Rolle des berüchtigten Londoner Frauenmörders und verkünden Gruseliges: Sie

...