„Elvis – Das Musical“ heißt eine biografische Musical-Show über den amerikanischen „King of Rock ’n’ Roll“ mit all seinen Hits. Seit der Premiere lockte die Produktion laut einer Mitteilung des Veranstalters BB Promotion bereits über 500 000 Zuschauer in Theaterhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2022 sei nun eine neue Tournee geplant. Dabei kommt die Produktion laut den Angaben auch am 2. März 2022 in den Rosengarten Mannheim (verlegt vom 6. Mai, 2021) und am 26. April 2022 erstmals in das Festspielhaus Baden-Baden.

Alle bereits für das Gastspiel in Mannheim erworbenen Tickets behielten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssten nicht umgetauscht werden (für Baden-Baden beginnt der Vorverkauf ab sofort unter www.eventim.de). tog