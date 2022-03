Die Stimmung nach gut zwei Stunden Show an diesem Abend im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens gleicht fast der einer legendären Party, an die man noch Tage oder Wochen später zurückdenken wird. Das liegt zum einem an einem Elvis-Abend, der so zwar schon seit Jahren auf Tournee ist, aber lange nicht mehr so dynamisch, inspiriert und spielerisch leicht daherkam. Zum anderen feiern einige

...