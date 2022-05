Manches lässt vermuten, dass die Zeiten damals wilder waren. Dass etwa in Jazzclubs keine samtigen Barrique-Weine getrunken wurden, sondern schärfere Essenzen. Was das Publikum (und auch die Musiker) enthemmte. Heute muss Trompeter Thomas Siffling den Besuchern erst einmal die aufmunternden Floskeln nahebringen, die sie auf die Bühne brüllen sollen: „Yeah!“ und „One More Time!“ Es ist ein

...