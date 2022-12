Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schauspiel Elfriede Jelineks „Angabe der Person“ am Deutschen Theater in Berlin uraufgeführt

In "Angabe der Person" liest Autorin Elfriede Jelinek uns in der Uraufführung am Deutschen Theater Berlin die Leviten. Meckert, klagt an, und das manchmal auf bedrückende, manchmal auch auf urkomische Weise