Einziges Deutschland-Konzert in Karlsruhe

Die legendäre Elektropop-Band Kraftwerk wird am Samstag, 12. August, in Karlsruhe auftreten. Es sei das einzige Deutschland-Konzert der Düsseldorfer Band in diesem Jahr, teilte die Karlsruhe Marketing und Event GmbH am Montag in Karlsruhe mit.

Multimedia-Show auf Fassade

Kraftwerk werde im Rahmen der sommerlichen Schlosslichtspiele auf dem Balkon des Karlsruher Schlosses spielen. Auf der 170 Meter breiten Fassade des historischen Gebäudes sei eine Multimedia-Show geplant. Für Kraftwerk sei die langjährige Verbundenheit mit dem renommierten Medienkünstler Peter Weibel entscheidend für das Konzert gewesen, wurde Bandgründer Ralf Hütter in der Mitteilung zitiert. „Wir werden das herausragende Lebenswerk von Peter Weibel für die Medienkunst mit einer musikalischen Botschaft in unserer Performance würdigen“, sagte Hütter. Weibel, langjähriger Leiter des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien (ZKM), war Anfang des Monats im Alter von 78 Jahren gestorben.

„Dass Peter Weibel nun die Umsetzung dieses lange gehegten Traumes nicht mehr miterleben kann, ist sehr traurig. So wird das einzige Kraftwerk-Konzert in diesem Jahr in Deutschland nicht wie geplant seinen Abschied in den Ruhestand begleiten, sondern sein Vermächtnis für Karlsruhe sein“, sagte Martin Wacker, Geschäftsführer der Karlsruhe Marketing und Event GmbH laut Mitteilung.

Zuletzt traten die „Beatles der elektronischen Tanzmusik“ („New York Times“), die im Jahre 2021 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, zum 25-jährigen Jubiläum des ZKM im September 2014 in Karlsruhe auf – die drei Konzerte in den ZKM-Lichthöfen waren direkt ausverkauft. red/dpa