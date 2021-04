Eine der ganz Großen

Die Sopranistin Christa Ludwig ist tot. Die gebürtige Berlinerin starb am Samstag im Alter von 93 Jahren in ihrer Wahlheimat Klosterneuburg bei Wien, wie die Familie der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Sonntag bestätigte. Ludwig galt als einer der großen Opernstars des 20. Jahrhunderts. 2018 hatte sie die Auszeichnung Opus-Klassik für ihr Lebenswerk erhalten.

Ludwig debütierte 1946 als Prinz Orlofsky in der „Fledermaus“ in Frankfurt. Nach Stationen in Darmstadt und Hannover kam sie 1955 an die Wiener Staatsoper, wo sie 43 Partien singen sollte. Seit ihrem ersten Auftritt bei den Salzburger Festspielen 1955 war sie dort ebenso Stammgast wie in Bayreuth und bei vielen anderen bedeutenden Musikfestspielen und Häusern. Eine „Göttliche“ wie die von Zeitgenossen „la Divina“ genannte Maria Callas war sie nie. Dennoch sagte Ludwig in einem Interview selbstbewusst, sie habe „immer eine schöne Stimme“ gehabt. Aber die wohl vielseitigste deutsche Mezzosopranistin nach dem Krieg, der „Weltstar ohne Allüren“, wollte möglicherweise doch gerne ganz vorne stehen – „. . . und ich wäre so gern Primadonna gewesen“ heißt schließlich ihre Biografie.

Der Produzent, der sie einst unter seine Fittiche nahm, war Walter Legge, Architekt vieler Karrieren. Er ließ sie auch die Sopranpartie der Leonore in Beethovens „Fidelio“ singen – das Ergebnis war die wohl beste Aufnahme der Oper. Ihr Repertoire, das Partien von Mozart, Verdi, Wagner und Strauss sowie der französischen Oper umfasste und bis zum Lied reichte, war gewaltig; als „meine drei großen Dirigenten“ bezeichnete sie Karajan, Böhm und Bernstein. Mit den Worten „Jetzt kann ich in Ruhe einen Schnupfen kriegen“ verabschiedete sich Christa Ludwig 1994 in Wien von der Bühne, um ihrem eigenen Wunsch gemäß endlich ein „normales“ Leben führen zu können. 2004 gab sie in Mannheimer bei der Mozartwoche eine Meisterklasse für Gesangsnachwuchs. / dpatog