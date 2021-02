„Dinge, mit denen ich bei ’The Boys Next Door’ nicht zufrieden bin, in keiner bestimmten Reihenfolge“, lautet der Titel einer Liste, in der sich Nick Cave unter anderem über die mangelnde Kommunikation innerhalb der Band beklagt. Die 1978 entstandene, unverblümte Notiz ist Teil des Bildbands „Stranger Than Kindness“ über Caves kreatives Schaffen und seine Lebenswelt drum herum. Das erste Foto des Buchs zeigt Caves wohlbehütete Kindheit im australischen Bundesstaat Victoria; das letzte ihn und seine Ehefrau 2019, trauernd um ihren vier Jahre zuvor verstorbenen Sohn.

Dazwischen liegen Fotos von Notizbüchern mit handschriftlich geschriebenen Songtext-Ideen, Zeichnungen von nackten Frauen, die Nick Cave nebenbei auf Hotelbriefpapier gekritzelt hat und Fotos von skurrilen Artefakten, wie etwa einer blauen Tasche mit dem Schriftzug „Kylie Minogue“, die er eines Nachts „gerettet“ hat. Cave selbst und die amerikanische Autorin Darcey Steinke ordnen die Stücke ein – wobei die Assoziationen in Steinkes Essay nicht immer nachvollziehbar sind. Die Übersetzungen der Bilderklärungen sind dem Buch in einem kleinen Booklet beigefügt. Netter Nebeneffekt: So müssen deutsche Leser nicht hin- und herblättern.

Trivia zu einzelnen Werken

Das Covergemälde: Nick Cave heute und sein jüngeres Ich. © Kiepenheuer & Witsch

„Stranger Than Kindness“ verdeutlicht: Die fertigen Werke eines Künstlers sind nur ein Ausschnitt seiner Kreativität. Durchgestrichene Zeilen zeugen von den dahinterliegenden Denkprozessen. Auch Trivia erfährt der Leser, etwa, dass Cave den Roman „Und die Eselin sah den Engel“ in West-Berlin auf geliehenen Schreibmaschinen verfasst hat, weil er sich keine eigene leisten konnte.

Die Artefakte, die auch in einer derzeit coronabedingt geschlossenen Ausstellung in Kopenhagen zu sehen sind, offenbaren Nick Caves Kreativtechniken. Wenig überraschend: Obwohl sich sein Lebenswandel im Lauf der Jahre verändert hat, blieben sie stets ähnlich. Dies macht den Bildband jedoch nicht weniger faszinierend.