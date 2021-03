  Einblick in Mannheimer Anselm-Kiefer-Schau Digitaler Rundgang

Seit zwei Wochen kann die Öffentlichkeit die offiziell noch immer nicht eröffnete Mannheimer Anselm-Kiefer-Ausstellung digital vorab in Auszügen kennenlernen. Die Kooperation mit dem ZDF in dessen digitaler Kunsthalle hat dies ermöglicht (digitalekunsthalle.zdf.de). Am Mittwoch beginnt die Kunsthalle nun das digitale Begleitprogramm zur Schau und lädt zum (virtuellen) Live-Rundgang ein.

Am 3. März, von 19 Uhr bis 20.30 Uhr, wollen Direktor Johan Holten und Sebastian Baden, der die Schau kuratiert hat, durch die Ausstellungsräume führen - im Format des gewohnten MVV-Kunstabends, der regelmäßig am 1. Mittwoch eines Monats in die Kunsthalle einlädt, dieses Mal aber eben digital. Wer daran teilnimmt, erfährt Hintergründe zu Kiefers Schaffen und kann dem Museumsteam auch Fragen stellen. Am 6. und 11. März, 15.30 beziehungsweise 10.30 Uhr, folgen zwei Kuratorenführungen. Am 12. März wird ab 10 Uhr ein Symposium zu Kiefers Werk mit Kurzvorträgen gestreamt. Teilnahme am MVV-Kunstabend unter: https://stadt-mannheim.webex.com/stadt-mannheim/j.php?MTID=mfaf7e4dbb188 f7833682d7b1fea7e8b9