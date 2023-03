Ein wahnwitziger Ritt

Filmfans erinnern sich gerne an den zum brennenden Rom Lyra spielenden Peter Ustinov im Monumentalepos „Quo vadis?“. Weniger wohliges Andenken evoziert hingegen der Philosoph Seneca, der im Lateinunterricht gerne für Probleme sorgte beziehungsweise sorgt. Die beiden historischen Persönlichkeiten hat Robert Schwentke, der versiert zwischen Hollywood-Großproduktionen und deutschem Arthouse wechselt – siehe „R.E.D. – Älter. Härter. Besser.“ respektive „Der Hauptmann“ – auf der Leinwand vereint.

Definitiv letzterer Kategorie ist seine bitterböse Satire, die deutsch-marokkanische Koproduktion „Seneca“, zuzurechnen, die jüngst auf der Berlinale Uraufführung feierte. Gemeinsam mit Matthew Wilder („Dog Eat Dog“) hat der Stuttgarter das auf klassischen Texten der Geschichtsschreiber Tacitus und Cassius Dio beruhende Drehbuch verfasst, es gleichermaßen in der Historie wie in der Gegenwart verortet. Davon zeugen im Bildhintergrund sichtbare Strommasten und der Umstand, dass der Kaiser sich mit „Mr. President“ anreden lässt. Nero, ganz klar, ist ein Vorgänger von Donald Trump und Co.

In seiner Villa lässt er es ordentlich krachen. Dauerparty ist angesagt. Der von Neuentdeckung Tom Xander durchgeknallt verkörperte Monoman hat sich „Mama“ auf die Haut tätowiert – was ihn nicht davon abhält, die lästig gewordene Mutter später beseitigen zu lassen. Er singt, spielt Elektrogitarre – falsch versteht sich –, veranstaltet neben Orgien Ringkämpfe mit tödlichem Ausgang. Jetzt ist er seines Lehrers, der ihm im Alter von zwölf Jahren zwecks Geistes- und Moralbildung zur Seite gestellt wurde, leid. Kurzerhand bezichtigt er Seneca der Verschwörung, befiehlt diesem, sich das Leben zu nehmen.

Der Lehrer, Ziehvater und Vordenker des selbstgefälligen Tyrannen fällt aus allen Wolken. Er, einer der mächtigsten und reichsten Männer Roms, bekannt für seine Reden über Verzicht, Nächstenliebe und Milde, will nicht glauben, dass er in Ungnade gefallen ist. Seine berühmte Wortgewandtheit setzt er ein, um dem aufoktroyierten Suizid zu entgehen: „Ein guter Fürst lässt Gnade walten, denn dann kann er regieren, ohne Angst zu erzeugen“. Gut gesprochen. Aber nicht von Erfolg gekrönt. „Halt die Klappe!“ erwidert Nero knapp.

Filmisches Denkmal errichtet

Ungläubiges Staunen ist im Gesicht von John Malkovich zu erkennen, der als aalglatter Seneca brilliert. Ihm gehört der Film, er trägt ihn und – glaubt man dem Regisseur – hat mehr Text als „Hamlet“ im Shakespeare-Drama. Eine schauspielerische Tour de Force bietet der wandlungsfähige Mime, dem Spike Jonze bereits 1999 mit „Being John Malkovich“ ein filmisches Denkmal errichtet hat. Er lamentiert und wütet, schmeichelt und trotzt. Seine jahrelange Bühnenerfahrung macht sich hier deutlich bemerkbar.

Auf seiner in einer Steinwüste gelegenen Landvilla – der minimalistisch ausgestattete Hauptschauplatz gleicht einer Theaterkulisse –, wo er im Kreise von Familie und Freunden weilt, ereilt ihn via berittenem Boten die Nachricht, dass er den „ehrenhaften“ Freitod suchen soll. Sofort beginnt er dagegen zu argumentieren, will sich dem Befehl des Despoten keinesfalls beugen. Als er jedoch erkennt, dass er keine andere Wahl hat, versucht er seine junge Gattin (Lilith Stangenberg) zu überreden, mit ihm in den Tod zu gehen.

Der Mann ist im Kern nicht besser als sein Schüler. Ein Opportunist, ein skrupelloser Machtmensch. Die Vergangenheit spiegelt dabei die Gegenwart. Die Themen der Antike haben im Heute noch Bestand. Wenig hat sich geändert. Ob Gleichstellung oder Umgang mit dem Volk, sogar über das richtige Marketing wird räsoniert. In Form einer furiosen One-Man-Show, was streckenweise – gerade zum Finale hin – doch recht ermüdend wird.

Spannend und gewagt

Die gut gewählten Darsteller in den Nebenrollen – unter ihnen Geraldine Chaplin, Julian Sands, Mary-Louise Parker, Louis Hofmann, ein im Wortsinn sprachloser Samuel Finzi und Alexander Fehling – verkommen zu Stichwortgebern. Seneca, der anfangs sympathisch-empathische Paradeintellektuelle mutiert zum lächerlichen, traurigen Clown. Zum Versager – und als er sich schließlich die Adern öffnet, will nicht einmal mehr das Blut fließen.

Eine gleichermaßen spannende wie gewagte Versuchsanordnung, mit Eitelkeit als moralischem Kompass. Ein wahnwitziger Ritt durch eine aus den Angeln gehobene Welt. Passend dazu hat man beim Produktionsdesign echte mit künstlichen Ruinen verschmolzen. Sie modern ausgestattet und die Akteure in hippe Kostüme gesteckt. Paradiesvögel in der Hölle. Kunst kombiniert mit Intellekt, Mut und Einfallsreichtum.