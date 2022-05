Der Vorläufer ging 1971 in Speyer mit 25 000 Fans noch relativ überschaubar über die Bühne. Aber das 2. British Rock Meeting vom 20. bis 22. Mai 1972 auf der Insel Grün bei Germersheim zog mindestens doppelt so viele Menschen an; manche sprechen von einer sechsstelligen Besucherzahl. Marcel Avram und Marek Lieberberg von Mama Concerts waren die Veranstalter. Letzter etablierte mit Rock am Ring

...