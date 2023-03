Wenn in diesen Tagen der 150. Geburtstag von Sergei Rachmaninow gefeiert wird, so scheint es, als würden die Verächter dieses Komponisten langsam weniger. Er nahm die Spätromantik mit ins 20. Jahrhundert, was die Theoretiker des Fortschritts fast als anstößig empfanden. Doch inzwischen darf man das entspannter sehen. Nikolai Lugansky, der beim Heidelberger Frühling in der Neuen Universitätsaula ein Festkonzert zum Jubiläum spielt, sah in Rachmaninow stets das Zentralgestirn seiner Pianisten-Laufbahn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

50 Jahre ist der Moskowiter mittlerweile alt. Er hat seinen Zenit erreicht, ist technisch makellos und in der musikalischen Gestaltung reif wie nie. In Heidelberg werden die Phasen in Rachmaninows kompositorischer Entwicklung nachgezeichnet. Mit Aplomb, beginnend mit den zehn Préludes der Sammlung Opus 23. Spätestens im zweiten Stück erreicht Lugansky die Betriebstemperatur, es ist ein pianistischer Orkan. Wie Gischt schießt die Partie der rechten Hand herab.

Verhängnis von der Leine gelassen

In den „Études-Tableaux“ der Sammlung Opus 39 kommt die Dialektik zwischen noch einmal gesteigerter, weit ausholender Virtuosität und Abgesang auf eine untergehende Epoche scharf heraus. Im sechsten Stück, in dem der böse Wolf und Rotkäppchen zusammentreffen sollen, lässt Lugansky im Crescendo-Anlauf das Verhängnis von der Leine.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Heidelberger Frühling Jan Lisiecki beim Heidelberger Frühling: Einen Tick markanter als bei anderen Mehr erfahren Konzert Wie ein zarter Gesang mit romantischem Potenzial Mehr erfahren

In den späten, im Exil entstandenen „Corelli-Variationen“ zelebriert der Pianist auch die Momente der Erstarrung – und beschenkt das Publikum mit wunderbaren Zugaben: Rachmaninow-Bearbeitungen von Fritz Kreislers „Liebesleid“ und Bachs Gavotte aus dessen dritter Violin-Partita. In der letzteren ist der Respekt für einen doch noch Größeren mit Händen greifbar. HGF