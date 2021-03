Fett-Ecken, bekritzelte Schultafeln oder scheinbar achtlos hingeworfene Basalt-Blöcke: Die Kunst Joseph Beuys’ (1921-1986) bleibt vielen Museums-Besuchern ein Rätsel. 100 Jahre nach seiner Geburt soll ein Beuys-Jahr die Aktualität des Künstlers unter Beweis stellen. Ausstellungen, Performances, Vorträge, Tagungen, Theateraufführungen und Konzerte sollen an den Bildhauer, Aktionskünstler, Zeichner und Professor der Düsseldorfer Akademie erinnern. Schwerpunkt ist Nordrhein-Westfalen, wo rund 20 Museen und Institutionen mitmachen.

Mitgründer der Partei Die Grünen

Beuys, am 12. Mai 1921 in Krefeld geboren, gilt als einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. „Wir wünschen uns aber, dass seine politischen Ideen bekannter werden und sichtbar wird, wie utopisch er gedacht hat“, sagt der Künstlerische Leiter des Projektbüros Beuys 2021, Eugen Blume. Mit seinem Einsatz für einen bewussteren Umgang mit der Natur habe der Mitgründer der Partei Die Grünen sich zu einer Zeit für den Umweltschutz eingesetzt, als dieser Begriff noch gar nicht geboren gewesen sei, ergänzt Barbara Strieder, Kommissarische Künstlerische Direktorin des Museums Schloss Moyland in Bedburg-Hau.

J. Beuys (1921-86). © Picture Alliance/dpa

Dieses Museum verfügt über die weltweit größte Sammlung von Beuys-Werken. Es zeigt ab 2. Mai unter dem Titel „Joseph Beuys und die Schamanen“ eine interdisziplinäre Ausstellung mit Werken des Künstlers und schamanischen Objekten aus dem eurasischen Raum. Ab dem 27. März wollte die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf Beuys unter dem Titel „Jeder Mensch ist ein Künstler“ würdigen – doch hier wie anderswo könnte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung machen. Zum Start der Schau sollten 24 Musiker und Musikerinnen Beuys als wegweisenden Künstler feiern, der die Musik zum wichtigen Bestandteil seines bildnerischen Denkens machte und mit seinem erweiterten Kunstbegriff wesentlich prägte.

Beuys’ Kunstbegriff ist auch Thema der Schau „Die unsichtbare Skulptur“ des Ruhr Museums und der Stiftung Zollverein in Essen, die am 10. Mai beginnen soll. Das Leverkusener Museum Morsbroich zeigt Beuys ab 2. Mai ebenfalls als politischen Künstler. Die Bundeskunsthalle in Bonn stellt ab 25. Juni Beuys’ bildhauerisches Werk in den Fokus. „Beuys und Lehmbruck. Denken ist Plastik“ thematisiert seine Begegnung mit dem Werk Lehmbrucks, das ihn letztlich zum Begriff der „Sozialen Skulptur“ führte. Beuys’ Geburtsstadt Krefeld stellt sein Werk unter dem Titel „Künstler der Zukunft“ ab 8. Oktober im Kaiser Wilhelm Museum dem französisch-amerikanischen Künstler Marcel Duchamp (1887-1968) gegenüber. Beuys hat sich mehrfach auf Duchamp bezogen, der als Mitbegründer der Konzeptkunst gilt.

Außerhalb Nordrhein-Westfalens feiert etwa der Hamburger Bahnhof in Berlin den Künstler. Die Staatsgalerie Stuttgart möchte ihm schon ab 26. März die Schau „Joseph Beuys. Der Raumkurator“ widmen. Und das Hessische Landesmuseum Darmstadt will ab 13. Mai „Joseph Beuys. Ulysses“ zeigen. epd