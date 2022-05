Nun ist er also endlich doch in seiner schwäbischen Heimat angekommen. Tobias Rehberger, 1966 in Esslingen bei Stuttgart geboren, zählt international längst zu den wichtigen Künstlern unserer Zeit und stellte schon in Kassel, Paris, Madrid und Venedig aus. Mit der aktuellen Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart hat er jetzt auch im Südweststaat seinen großen Auftritt. „I do if I don’t“ ist eine

...