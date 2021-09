Ein Album in vier Kapiteln: Apache 207 veröffentlicht neue Musik

Ludwigshafen. Neues auf die Ohren gibt es bald vom Ludwigshafener Rapper Apache 207. „2sad2disco“ heißt das Album, das in insgesamt vier Kapitel eingeteilt ist. Teil eins davon steht bereits in den Startlöchern: Am Donnerstag, um 23.59 Uhr, veröffentlicht Apache das erste Video, dessen Lied denselben Namen trägt wie das Album. Gleichzeitig kommt der Fan in Kapitel 1 in den Genuss zweier weiterer Lieder, die den Namen „So Weit“ und „Weisses Kleid“ tragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In den vermeintlich schönsten Momenten im Leben ist man manchmal am traurigsten. Ein Auge lacht, ein Auge weint. Darf man dennoch Party machen? Ich finde wir sollten. Und wenn die Uhr 0 schlägt, werden wir feiern“, schrieb Apache auf seinem Instagram-Account zu seinem bevorstehendem Release.

Die drei weiteren Kapitel, die wie Kapitel 1 jeweils drei Songs beinhalten, bringt Apache 207 nach und nach ans Tageslicht. Somit warten auf den Fan insgesamt zwölf neue Lieder. Außerdem wird zu jedem Kapitel ein Musikvideo erscheinen, hieß es in einer Pressemitteilung. Beim letzten Kapitel werden sie dann einen Film ergeben. Die weiteren drei Kapitel werden am 1. Oktober, 5. November und 2. Dezember veröffentlicht.