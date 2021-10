Ein äußerst stimmiger Dreiklang

Wenn alle guten Dinge drei sind, dann liegt Galerist Werner Lauth genau richtig. Denn noch bis 30. Oktober zeigt er die Ausstellung „Kunstwelten“, an der ein Bildhauer, ein Zeichner und eine Malerin teilnehmen. Drei Kunstschaffende. Drei Positionen. Ja, das passt: Denn die Akteure zeichnen sich durch hohe Konzentration aus. Durch Innehalten und Perfektion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Bildhauer, der das Pseudonym „Dreadnought“ (deutsch: Fürchte nichts) gewählt hat, fügt warmes Holz, polierten Edelstahl und transparentes Acrylglas zu einer Plastik zusammen. Das sind mutige Materialexperimente, die raumgreifend in einer ausgewogenen Gemeinschaft miteinander leben. „Das scheinbar Unsichtbare wird sichtbar“, sagt der Künstler. „Und doch bleibt das Geheimnis bewahrt.“

Verweillust nachgeben

„On the earth“ ist eines der Bilder, die in der Galerie zu sehen sind. © Galerie Lauth

Dieses Gefühl befällt einen auch bei „Sato“, dem Zeichner. Der Japaner, der in Finnland eine neue Heimat gefunden hat, betört mit fast fotorealistischen Arbeiten: von Birkenwäldern und der Weite einer unberührten Landschaft. Was Sato mit faszinierend präzisen Strichen darstellt, ist wie ein Ausblick aus einem Panoramafenster. Und gleich daneben fokussiert er ein kleinformatiges Pflänzchen als subtilen Gedanken, der Natur als unser aller Werden und Sein versinnbildlicht.

Verstörend schöne Stimmungsbilder zeigt auch die Dritte im Bunde, Inna Artemova. Obwohl sie den Menschen direkt darstellt. Als Arbeiterinnen in Fabriken oder in funkensprühender Industrielandschaft. Sie selbst hat in Moskau Architektur studiert, ist Wahlberlinerin und reflektiert Orte ihrer Vergangenheit in teils surrealer und sozialistisch anmutender Bildsprache. Auch bei ihren Gemälden heißt es schauen und der Verweillust einfach nachgeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2