Ehrung für Clara Vetter

Stuttgart. Die Pianistin und Komponistin Clara Vetter ist mit dem Jazz-Preis des Landes Baden-Württemberg geehrt worden. Die 26 Jahre alte Sinzheimerin (Kreis Rastatt) bekommt den mit 15 000 Euro dotierten Preis am 6. Oktober 2023 im Theaterhaus Stuttgart verliehen, teilte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst am Mittwoch mit.

„Mit der Pianistin Clara Vetter haben wir dieses Jahr eine besondere junge Frau als Preisträgerin, die durch ihre musikalische Reife und Vielfalt mit ihrem Trio, sowie ihrer Fähigkeit als Arrangeurin und Komponistin für Großensembles die Jury überzeugte“, sagte Thomas Siffling, Vorsitzender der Fach-Jury und unter anderem Betreiber des Mannheimer Jazzclubs Ella & Louis zur Wahl. „Clara Vetter ist als Musikerin tiefgründig, vielseitig und mutig. Ob als Pianistin oder Komponistin – ihre individuelle künstlerische Handschrift ist stets erkennbar“, erklärte Kunststaatssekretär Arne Braun.

Hochdotierter Nachwuchspreis

Der Jazz-Preis Baden-Württemberg ist nach Angaben des Ministeriums einer der bestdotierten Nachwuchspreise für Jazzmusik in Deutschland. Er wird seit 1985 jährlich von einer unabhängigen Jury verliehen. Die Auszeichnung geht an junge Künstlerinnen und Künstler, die nicht älter als 35 Jahre sind und in Baden-Württemberg leben oder durch ihre künstlerische Arbeit eine enge Beziehung zum Bundesland haben.

Zu den nominierten Künstlerinnen und Künstlern in der diesjährigen Jurysitzung zählten neben Preisträgerin Vetter in alphabetischer Reihenfolge: Jakob Bänsch, Lukas DeRungs aus Mannheim, Fe Fritschi, Seyda Sibel und Lukas Wögler.

Die am 24. April 1996 in Baden-Baden geborene Vetter habe ihre Leidenschaft für das Klavierspiel schon in ihrer Kindheit entdeckt und sich früh für Jazz begeistert. Ihr Debütalbum „Leading Impulse“ erschien 2020, gefolgt von einer zwölf Konzerte umfassenden Tour durch Deutschland und die Schweiz. Im März veröffentlichte sie ihr aktuelles Album „Live In Cologne“, für das die Künstlerin erstmals auch das Cover selbst gestaltet hat. kpl