Ehemalige Studierende zeigen in Ludwigshafen "Alles Mögliche"

Alles Mögliche – das ist ein sehr diverser, ja provokanter Titel für eine Ausstellung, die 13 Positionen aktueller Medienkunst aus der Klasse Dieter Kiessling der Kunsthochschule Mainz präsentiert. Die ehemaligen Absolventinnen und Absolventen haben es zum Teil schon geschafft, ihren künstlerischen Weg konsequent weiterzuverfolgen und sich einen Namen zu machen, manche stehen noch ganz am Anfang, eine studiert noch. Die Ausstellung wurde noch angeregt von Barbara Auer, jetzt kuratiert von ihrer Nachfolgerin Jana Franze und Carina Plath (Sprengel Museum Hannover).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Menschen im Dunkeln, beleuchtet vom Handy: „Smart Enlightenment VI“ von Meike Borchers. © Kunstverein/Borchers

Aber beginnen wir mit einer Künstlerin, die schon weit gekommen ist, bis 2013 in Mainz in der Klasse Kiessling studiert hat: Sarah Oh-Mock (geboren 1984 in Worms). Sie erhielt 2012 den Heinrich-Vetter-Preis, 2014 den Emy Roeder Preis, lebt heute in Berlin und betreibt mit ihrem Mann Bongjun Oh den oMo artspace in Neukölln. Sie arbeitet sich hier im Kunstverein sehr amüsant am Lockdown ab – wir kennen das alle mittlerweile, nicht enden wollende Videokonferenzen, gepaart mit Einsamkeit und Fressorgien in der Küche. Aber auch dem Verschwinden des FOMO (Fear of Missing Out: die Angst, etwas zu verpassen) und gleichzeitig die vergnügliche Kombination von virtuellen und realen Komponenten.

Ganz anders einer der wenigen Männer hier, Tobias Becker, der letztes Jahr den Emy Roeder Preis gewann und sich weiter in virtuellen Welten bewegt. Sein Ausgangspunkt hier ist der amerikanische Disneyland-Parcours „Tomorrowland“ von 1955, dem er anhand der unterschiedlichen Medien von Super 8-Film über Video bis heutigem digitalem Material nachgeht. Was damals der Zukunftstraum war, wurde in den 1980er Jahren, auch wegen der Überlegungen zum Klimawandel, allmählich zur Achterbahn-Langeweile, hier noch gegossen in ein dreidimensionales Element.

Die Fülle des Materials in dieser Ausstellung lässt sich nur allmählich erschließen, etwa die wunderbare Auseinandersetzung mit dem Handy an sich von Meike Borchers (seit 2020 Meisterschülerin bei Kiessling): Schöne Fotografien von Menschen im Dunkeln, die nur vom Handy beleuchtet sind, werden konfrontiert mit dem witzigen Ursprungs-handy – das bei nichtlinearer Zeitauffassung uns durchaus als Fossil in Stein begegnen könnte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Oder Elisabeth Heil (lebt in Düsseldorf), die mit Performances unter anderem mit „At Your Service“ (auf Deutsch: zu Ihren Diensten) sich sehr raffiniert auf der Grenze zwischen fast unerträglicher Intimität und menschlicher Neugier bewegt.

Sehr ungewöhnlich wiederum die Auseinandersetzung von Anne-Louise Hoffmann (2014 beendete sie das Studium in Mainz) mit dem Thema Mann und Auto: Ihr Film über Maskulinität, Autos und Massage konfrontiert schwarze Edelschlitten mit Männerkörpern, die durch plakativ tätowierte Männerarme massiert werden. Eine weitere Überraschung schenkt Ani Barseghyan (geboren 1991 in Armenien), die einen sehr lieblichen Blick auf einen Torbogen liefert, der bei näherer Betrachtung vergittert ist, aber schönste Schattenlinien wirft.