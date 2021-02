Das Kurpfälzische Museum Heidelberg reagiert auf den anhaltenden Lockdown in der Kulturbranche: Zwar „gibt es keine Aussichten auf eine Wiederöffnung“ der Ausstellung „Friedrich Dürrenmatt – Karikaturen / Caricatures“ bis zu deren Ende am 7. Februar, teilte die Stadt Heidelberg mit. Eine Verlängerung der Schau über den Schweizer Dramatiker, der am 5. Januar 100 Jahre alt geworden wäre, ist auch nicht möglich. Die Karikaturen Dürrenmatts wurden erstmals außerhalb der Schweiz ausgestellt. Inhalte zur Ausstellung sollen ab sofort online angeboten werden.

So bietet das Museum ab dem 31. Januar einen Film an. Der führt in „kurzen Kapiteln durch die Ausstellung“ und stellt „ausgewählte und im Kontext besprochene Zeichnungen und Karikaturen“ Dürrenmatts in den Fokus. „Mit dem eifrigen Philosophie-Studenten beginnend geht es auf eine vergnügliche und informative Reise durch das weitgehend unbekannte bildnerische Schaffen Dürrenmatts.“ Der Film ist auf der Webseite des Museums und auf dessen Youtube-Kanal zu sehen.

Zudem gibt es bei zwei Online-Meetings die Gelegenheit, Exponate „live“ zu erleben. Am 31. Januar und am 7. Februar zeigt Kuratorin Régine Bonnefoit in einem etwa 45-minütigen Online-Vortrag die Schau. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Eine kostenlose Anmeldung an kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de bis 28. Januar bzw. 4. Februar ist erwünscht. Der Veranstalter verschickt anschließend den Link. Eine spontane Teilnahme über die Webseite des Museums ist ebenfalls möglich, heißt es.

Dürrenmatt, 1958 Schillerpreis-träger der Stadt Mannheim, reagierte als Zeichner auch auf politische Themen. So thematisierte er etwa den Kampf zwischen Künstlern und Kritikern. Dabei verwandeln sich die spitzen Federn der Kritiker zu Lanzen – etwa in der Karikatur „Von der Kritik erlegter Schriftsteller mit trauernden Kollegen“. seko/epd