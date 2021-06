Dürer-Bild entdeckt?

Zu kaum einem Künstler wurde so viel geforscht wie zu Albrecht Dürer (1471-1528). Doch noch immer ist der Nürnberger Meister für Überraschungen gut: Auf einem spätgotischen Flügelaltar in Crailsheim wurde möglicherweise ein frühes Werk von ihm entdeckt. Nicht nur für die Stadt in Baden-Württemberg wäre das eine Sensation. „Es wäre ein Riesenschritt für die Forschung“, sagt Matthias Weniger vom Bayerischen Nationalmuseum München. Es würde ein neues Licht auf die Lehrjahre Dürers werfen. Nach Ansicht von Weniger und anderen Experten könnte Dürer Teile eines Tafelbildes des Altars gemalt haben. Stil und Maltechnik sprächen dafür. dpa

AdUnit urban-intext1