Dresden würdigt Gerhard Richter

Das Gerhard Richter Archiv in Dresden feiert den aus der Elbestadt stammenden Künstler mit einer großen Malerei-Ausstellung zu dessen 90. Geburtstag. Vom 5. Februar bis 1. Mai 2022 werden in drei von ihm kuratierten Räumen des Albertinums Bilder aus der Gerhard Richter Kunststiftung und Leihgaben aus internationalen Museen gezeigt, teilten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden am Donnerstag mit. Die Schau gebe damit Einsicht ins vielfältige Werk des Malers und dessen private Bilderwelt.

„Es sind Werke, die er noch privat in seinem Besitz oder der Stiftung gegeben hat“, sagte Archiv-Leiter Dietmar Elger der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Leihgaben gehörten das Selbstporträt aus dem Museum of Modern Art New York sowie Familienbildnisse, etwa von seinen Töchtern Betty und Ella. „Wir wollen auch die Serie ,S mit Kind’ aus der Hamburger Kunsthalle leihen.“, so Elger weiter. dpa