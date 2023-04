Das von Václav Luks in Prag gegründete Collegium 1704 hat neulich sogar Bedrich Smetanas für spätromantisches Orchester komponierter Nationaldichtung „Mein Vaterland“ auf Darmsaiten ein frisches, transparentes Klangbild angelegt. Auf seinen alten Instrumenten kümmert sich das tschechische Ensemble allerdings vor allem um Barockmusik - und hier nochmals besonders um den Nachlass von Jan Dismas Zelenka. Eine Verpflichtung, die es schon im Namen trägt, denn „1704“ bezieht sich auf das Jahr, in dem der Komponist in Prag zum ersten Mal mit einem selbstverfassten Stück hervorgetreten ist.

Schlüssiger Gesamteindruck

Danach ging Zelenka nach Dresden. Auch wenn er dort irgendwann erkennen musste, dass die Opernkomponisten mehr galten als er mit seiner geistlichen Musik für den liturgischen Gebrauch. Trotzdem blieb er jahrzehntelang. Und Zelenka starb auch in Dresden, 1745. Bis dahin ist ein sehr reiches Werk entstanden. Václav Luks und sein Collegium, schon seit längerem auf der „Musikbrücke Prag-Dresden“ unterwegs, haben für ein Konzert des Heidelberger Frühlings in der Peterskirche ein Programm entwickelt, das verschiedene Passionsmusiken Zelenkas zu einem schlüssigen Gesamteindruck vereint. Die ideale Einführung in dieses Oeuvre.

Auch, weil sie hier überwiegend höchstrangig gesungen und gespielt wird. Der Affektgehalt der Stücke kommt bei Luks & Co unaffektiert zur Geltung, ohne Überdeutlichkeiten oder Übertreibungen. Archaisierende Aspekte, die in ihrem Rückwärtsdrall bisweilen bis zur Gregorianik reichen, stehen neben damals Zukunftsweisendem wie einer Schärfung der Harmonik. Zelenkas brillante Satztechnik weiß immer eine Lösung, die einleuchtet und originell ist: wenn etwa im „De Profundis“ gleich drei Bässe aus der Tiefe rufen, mit kunstvoll imitatorischen Gesangseinsätzen.

Die Solisten werden ausschließlich aus dem gemischten, sehr kompakten Chor des tschechischen Collegiums rekrutiert. Einer ragt heraus: Bassbariton Tomás Selc mit einer „Lamentatio“, die geschmeidiges Legato, weiche Vokalisen und Deklamatorik gleichermaßen einfordert. Und auch bekommt. Aber am meisten Eindruck macht das abschließende d-Moll-„Miserere“. Es bündelt noch einmal die kontrapunktisch-handwerklichen Fähigkeiten Zelenkas. Aber fesselt auch emotional. Der Dirigent und sein Collegium fahren hier die Expressivität kontinuierlich hoch. Mit einem musikalisch-dramaturgischen Kalkül, das selbst noch heute mitreißt.