Dramatikerpreis für Caryl Churchill

Die britische Dramatikerin Caryl Churchill erhält in Stuttgart den mit 75 000 Euro dotierten „Europäischen Dramatiker:innen Preis 2022“ des Landes Baden-Württemberg für ihr feministisches Gesamtwerk, das, so die Jury, „gesellschaftliche, humane, wissenschaftliche und politische Fragestellungen aufgreift. Der von der SRH Stiftung Heidelberg unter Christof Hettich finanzierte Nachwuchspreis (25 000 Euro) geht an die ukrainische Dramatikerin Lena Lagushonkova. Stuttgarts Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski, in dessen Theater Preisverleihung und Festwochenende von 18. bis 20. November stattfinden wird, dankte dem Land, der SRH sowie der Jury für das Engagement. rcl

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1