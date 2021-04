Digitaler Stammtisch

Beim nächsten virtuellen Filmstammtisch des Mannheimer kommunalen Kinos Cinema Quadrat am kommenden Donnerstag, 29. April, 19.30 Uhr, geht es um Erinnerungsräume. Im Mittelpunkt stehen laut einer Mitteilung des Kinos folgende Fragen: Welche Gestalt nehmen Erinnerungen an? Wo speichern wir sie ab? Wo können wir ihnen wieder begegnen? Welche Rolle spielen dabei physische Räume? Wem gewähren wir Eintritt in diese privaten Winkel?

Teilnahme kostenlos

Im Filmgespräch über den Videokonferenzdienst Zoom möchten die Moderatoren Cosima Besse und Peter Bär zum Austausch über diese Fragen kommen anhand von zwei filmischen Beispielen, die vorab in der Arte-Mediathek gesichtet werden können. Das Spielfilmdrama „Neun Tage im Winter“ schildert die Reise eines Schriftstellers in sein Elternhaus und die eigene Vergangenheit. Die Serie „In Therapie“ zeigt so fundiert wie unterhaltsam die Aufarbeitung individueller wie gesellschaftlicher Krisen. Die Teilnahme am virtuellen Filmstammtisch ist kostenlos (Anmeldung und Info unter: www.cinema-quadrat.de). tog