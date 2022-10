Die Wärme in den leisen Tönen: Tord Gustavsen bei Enjoy Jazz in Mannheim

Vor vier Jahren war er auch im Haus. Er spielte oben in der Exklusiv-Abteilung, wo die Edelkunden ihre Einkäufe erledigen. Doch diesmal ist Tord Gustavsens Termin ins Erdgeschoss, in den Bereich fürs „große“ Publikum im Modekaufhaus Engelhorn, verlegt worden. Und wirklich: Stolze 300 Besucherinnen und Besucher sind erschienen. In der Stuhlreihen ganz hinten dürfte keine allzu gute Sicht

...