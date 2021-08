Die üppige Moderne

Auf die Suche nach den bislang wenig beleuchteten Spuren des Barocks in der modernen Kunst begibt sich von nun an eine Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast. Die Schau mit dem Titel „Barock modern“ kontrastiert Arbeiten, die aus der Sammlung Willi Kemp stammen, unter anderen von K. O. Götz oder Dorothy Iannone, mit Werken von Künstlern wie Agostino Carracci oder Hendrick Goltzius aus dem Museumsbestand. Die Schau wolle veranschaulichen, dass auch viele Künstlerinnen und Künstler der Moderne Prinzipien des Barocks in ihrem eigenen Schaffen reflektieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Charakteristische Arbeiten unterschiedlicher Stilrichtungen der Nachkriegskunst werden dazu in zehn Räumen den barocken Kunstwerken vom ausgehenden 16. Jahrhundert bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegenübergestellt. Insgesamt rund 120 Gemälde, Skulpturen, Papierarbeiten und Glasobjekte sind bis zum 17. Oktober zu sehen.

Dorothy Iannones „Nur ein Spiel, Mama“ in der Schau „Barock modern“. © dpa

Der Kunstpalast feiert mit der Ausstellung die Übernahme der Sammlung Kemp vor zehn Jahren. Der Kunstsammler Kemp (1927-2020) hatte 2011 dem Kunstpalast seine rund 3 000 Werke umfassende Sammlung mit Werken des Informel, Zero und der Farbfeldmalerei geschenkt. epd