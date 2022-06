Die Sinnlichkeit der Abstraktion

Wer Piet Mondrian 1912 im Atelier in Paris besuchte, wohin er im Dezember des Vorjahres gezogen war, der dürfte kaum Anhaltspunkte dafür gefunden haben, dass dieser stets korrekt gekleidete Enddreißiger, dereinst nicht nur weit über die Metropole an der Seine hinaus bekannt, sondern international berühmt werden würde. Geschweige denn dafür, dass er einmal zu den Säulenheiligen der Moderne zählen könnte.

Ein gutes Jahrzehnt später hatte sich das Bild gewandelt. Mondrian war international eine feste Größe geworden. Der Bauhausmeister Oskar Schlemmer nannte ihn den „eigentlichen Gott des Bauhauses“. Und für Pierre Matisse, Sohn des berühmten Malers und Galerist in New York, war er der „Heilige der Abstraktion“. Heute, so scheint es, läuft Mondrian in mancher Hinsicht selbst Picasso, dem Überkünstler des 20. Jahrhunderts, den Rang ab. 1999 benannte ein französischer Automobilkonzern eins seiner Modelle nach Picasso. Doch schon gut drei Jahrzehnte früher hatte Yves Saint Laurent das Mondrian-Kleid geschaffen: eine im Design an die Bildsprache des Künstlers angelehnte Kollektion von Cocktailkleidern.

Die sinnreich und klug strukturierte, dazu glänzend bestückte Ausstellung „Mondrian Evolution“ in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel richtet einen Fokus dennoch ganz zu Recht auch auf das wenig bekannte Frühwerk. Nur auf dem Hintergrund der frühen Landschaftsbilder nämlich lässt sich der weite Weg ermessen, den Mondrian zurücklegen musste, ehe er bei sich selbst ankam. Und: Ohne die sukzessive Abstraktion von der Landschaft gäbe es den abstrakten Künstler Mondrian überhaupt nicht.

Chronologisch aufgebaute Schau

In vier Bildern vergegenwärtigt der erste von neun Sälen vorab die ganze Bandbreite seines Werks. Das frühe, dunkeltonige Genrebild „Frau mit Spindel“ von 1896 kommt hier unweit der späten, avancierten „Komposition mit Schwarz und Weiß“ von 1934 zu hängen. Die Felder zwischen den vertikalen und horizontalen schwarzen Linien in dem abstrakten Bild sind weiß, während vergleichbare Gemälde sonst zumeist auch farbige Rechtecke haben. Übereck mit dem großformatigen, zwischen Impressionismus und Fauvismus oszillierenden Landschaftsgemälde „Bosch (Wald); Wald bei Oele“ von 1908 aber ist die geometrische Abstraktion „New York City 1“ von 1941 platziert. Im amerikanischen Exil drei Jahre vor Mondrians Tod entstanden, ist das Bild mit einer Struktur aus ineinander verschränkten Rastern in den Grundfarben Blau, Gelb und Rot ein Experiment zu neuen Möglichkeiten der Abstraktion.

Die weitgehend chronologisch aufgebaute Schau bietet im zweiten Saal eine Reihe früher Werke – zum guten Teil Landschaftsgemälde. Ihnen wie den gegenständlichen Bildern in den Folgesälen ist Qualität gewiss nicht abzusprechen. Doch zeigen sie keine eigene Handschrift, sind gänzlich den Kunstströmungen der Jahrhundertwende verpflichtet – neben dem Impressionismus auch dem Pointillismus, neben dem Fauvismus dem Kubismus. Eine individuelle Note haben nur wenige dieser Bilder. In „Kirche in Zeland“ von 1909/10 flockt der Pointillismus ins Mosaikartige aus. „Bauernhof bei Duivendrecht“ von 1916 atmet mit seiner filigranen Bildsprache und der zarten Farbgebung eine sanft melancholische Stimmung.

Doch hatte Mondrian auch schon vor 1916 abstrakt gemalt. Dieses Nebeneinander von gegenständlicher Malerei und Abstraktion besteht über mehrere Jahre hinweg. Im fünften Saal lässt die Ausstellung anhand von drei Gemälden den Abstraktionsprozess anschaulich werden, in dessen Verlauf sich Mondrians Malerei sukzessive vom gegenständlichen Motiv löst. In „Abend: Der rote Baum“ (1908-10) ist das Bildmotiv erkennbar; in „Baum“ von 1912 lässt es sich noch erahnen. „Blühender Apfelbaum“ vom selben Jahr aber überführt den Gegenstand in eine gänzlich abstrakte Komposition.

Unaufhörlich verändernde Welt

Abstrakt ist auch die „Composition No. II, 1913“. Mit Horizontalen und Vertikalen erzeugt sie ein unregelmäßiges Raster als zartfarbige Ansammlung aus Rechtecken, die keine gegenständliche Assoziation mehr auslöst. Später lotet der Künstler dann in den Gemälden, für die er berühmt werden sollte, verschiedenste Farbklänge und Farbkombinationen aus: in Rechtecken aus schwarzen Horizontalen und Geraden. Die flüchtige, sich unaufhörlich verändernde Welt ist in diesen Bildern abstrahierend in eine übersichtliche, stimmige und dauerhafte Ordnung überführt.

Der Sohn aus calvinistischem Elternhaus, der nur kurze Zeit verlobt war und danach keine partnerschaftliche Beziehung mehr einging, lebte emotionale und sinnliche Bedürfnisse einerseits als begeisterter Jazzfreund und Tänzer aus, insbesondere jedoch in seiner Kunst.