Die Schwetzinger Dramaturgie – Wiederentdeckung

Schwetzinger Dramaturgie: Von Beginn an lautete das dramaturgische Ziel der Festspiele: „Altes wiederentdecken, Neues initiieren, dem Nachwuchs eine Chance geben.“

Die Opern: Über viele Jahre war es immer üblich, eine Opernuraufführung neben eine Wiederentdeckung zu stellen. Die Uraufführung war in diesem Jahr „Kapitän Nemos Bibliothek“ von Johannes Kalitzke. Die Wiederentdeckung ist jetzt „L’Isola d’Alcina“ von Giuseppe Gazzaniga.

Die Termine: Das Werk in der Fassung von 1774 wird erneut am 14. Mai um 19 Uhr und am 15. Mai um 18 Uhr im Rokokotheater gespielt. Der Abend wurde mit dem Oldenburgischen Staatstheater koproduziert.

Im Radio: Am Sonntag, 29. Mai, ist die Aufzeichnung von 20.03 bis 23 Uhr als „SWR2 OPER“ zu erleben.