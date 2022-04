„Die Passion“ bei RTL als Chance

Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Claussen, sieht das geplante RTL-Live-Event „Die Passion“ in Essen als Chance, die Ostergeschichte neu zu interpretieren. Die Passionsgeschichte von Leiden, Sterben und Auferstehung Christi sei nicht Eigentum der Kirche, sagte er dem Evangelischen Pressedienst. „Wir erleben, dass wir als Kirchen nicht mehr unhinterfragt die Interpretations- und Deutungshoheit haben, und das müssen wir auch gar nicht.“ RTL überträgt das Live-Musical am 13. April um 20.15 Uhr. Beteiligt sind Mannheimer Kreative wie Laith Al-Deen, Michael Herberger, Sarah und Samuel Koch. epd/jpk

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1