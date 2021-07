Maximal zehn Zentimeter und hauteng – so müssen die „Beinkleider“ von Beachvolleyballerinnen beschaffen sein. Das legt eine Vorschrift der Europäischen Handball-Föderation (EHF) fest, gegen die jetzt das norwegische Team bei der Europameisterschaft in Warna (Bulgarien) protestiert hat: Es spielte mit längeren Shorts – und musste prompt eine Strafe in Höhe von 1500 Euro zahlen. Männer sind

...