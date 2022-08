Die Fremde und die Heimat

Frankfurt. Die Tage des Exils finden vom 1. bis 17. September erstmals in Frankfurt am Main statt. Die teilweise mehrsprachigen Angebote reichen von Ausstellungen, Konzerten, Vorträgen, Begegnungsangeboten, Lesungen und Podiumsgesprächen bis hin zu Theater- und Filmvorführungen, wie das Deutsche Exilarchiv 1933-1945 der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) am Mittwoch mitteilte. Alle Veranstaltungen rücken das Thema Migration und Exil in den Mittelpunkt. Schirmherrin der Tage ist die in Deutschland im Exil lebende iranische Künstlerin Parastou Forouhar, die als Professorin an der Kunsthochschule Mainz lehrt.

Beitrag zum Zusammenhalt

Die Tage des Exils wurden 2016 von der Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung in Hamburg ins Leben gerufen. Seit 2018 werden sie gemeinsam mit der Hamburger Körber-Stiftung ausgerichtet. Das Veranstaltungs- und Begegnungsprogramm ist in diesem Jahr in Kooperation mit dem Exilarchiv entstanden. In Frankfurt gebe es viele Institutionen und Initiativen, die mit den Themen Exil und Migration verbunden seien, sagte die Leiterin des Archivs, Sylvia Asmus. „Wir wollen mit den Tagen des Exils einen Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft leisten“, betonte Sven Tetzlaff, Bereichsleiter der Körber-Stiftung und Geschäftsführer der Weichmann-Stiftung.

Zu den Programmhöhepunkten zählen ein Musikfestival der Diversität, das von vier Ensembles der transkulturellen Initiative „Bridges – Musik verbindet“ gestaltet wird, und ein Begegnungsangebot über die Bedeutung von Essen im Exil, das der Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-945 zusammen mit der ADA Kantine und Amnesty International ausrichtet. Glanzlichter sind darüber hinaus der Auftritt des Streichquartetts „Mriya“, dem Gründungsensemble des ukrainischen Exilorchesters, bei der Eröffnungsveranstaltung. Außerdem die Abschlussveranstaltung mit dem Journalisten und Autor Can Dündar, der nach Frankfurt kommen wird, um seine Graphic Novel „Erdogan“ vorzustellen und über sein Schreiben und Leben im Exil zu sprechen.

