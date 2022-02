Dichters Blick auf Karneval

Johann Wolfgang von Goethes Aufsatz „Das Römische Carneval“ ist vordergründig lediglich eine Beschreibung des tollen Treibens im Rom des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Die Goethe-Gesellschaft Mannheim Rhein-Neckar möchte mit einer Lesung am Dienstag, 15. Februar, um 19 Uhr im Anna-Reiss-Saal des Museums Weltkulturen aber zeigen, dass dahinter Goethes Symbol für eine epochale Umwälzung steht. Die kurzweilige Beschreibung rege zum Nachdenken darüber an, was heute die epochale Umwälzung bedeute, in der wir uns befinden, teilt die Gesellschaft mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Goethe schrieb den Text 30 Jahre vor der Veröffentlichung seiner „Italienischen Reise“, unmittelbar nach der Rückkehr aus Italien. An dem Abend liest der Rezitator und Moderator Stephan Schäfer. Der Eintritt beträgt sieben Euro (ermäßigt fünf). Es gelten die gültigen Corona-Schutzmaßnahmen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@goethe-mannheim.de tog

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2