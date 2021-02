Mannheim. Herr Zelter, wie kamen Sie auf die Idee Ihr erstes Konzert in der SAP Arena mit dem rekordverdächtigen Vorlauf von zehn Jahren bis zum Oktober 2030 in den Vorverkauf zu geben?

Rund 3530 Tage hat Jonathan Zelter noch Zeit, um sich in der SAP Arena zu akklimatisieren. © Einmannzelt

Jonathan Zelter: Durch den Song „2030“ an sich. Ich singe ja „Die letzten Spinner haben dazu gelernt und sind jetzt herzlich willkommen auf meinem ,2030’-Konzert“. Die anderen Wünsche, die ich in dem Song formuliere, habe ich nicht selbst in der Hand: „Papa, was war der Klimawandel und was heißt Homophobie?“, „War der mit den gelben Haaren und dem bösen Grinsen wirklich Präsident?“, „War Rassismus eine Krankheit und was war ein Antisemit?“ oder „Warum gab es Krieg?“ Da kann ich mit meiner Musik höchstens Denkanstöße geben. Und das auch nur im deutschsprachigen Raum. Aber was ich in der Hand habe: Schon mal den Termin in der SAP Arena zu blocken und den Vorverkauf zu starten, genau zehn Jahre nach der Veröffentlichung der Single „2030“. Das war die Idee. Das soll ein kleiner Hoffnungsträger sein – oder ein großer.

Und das ist wirklich kein PR-Gag? Als die Ankündigung in die Redaktion kam, habe ich erstmal bei SAP Arena und Veranstalter nachgefragt, ob das ernstgemeint ist, ehrlich gesagt.

Zelter (lacht): Nein. Es geht wirklich um Hoffnung. Dass die „Spinner“, zumindest ein paar von ihnen, bis dahin etwas dazugelernt haben. Aber auch für mich selbst und meine Band.

Wie haben Ihre Musiker reagiert? Wandkalender für 2030 gekauft?

Zelter: Die waren auch etwas überrascht. Mein Schlagzeuger schrieb mir erstmal „Hast Du nicht gemacht, oder?“ Mein Keyboarder hat es sofort gepostet: „Hey, ich habe einen Gig!“ Einen Livetermin zu verkünden, ist ja schon etwas Besonderes in Pandemie-Zeiten.

Die SAP Arena ist groß, wobei Ihre Karriere bis zur Pandemie mächtig Fahrt aufnahm und Sie inzwischen größere Häuser wie das Capitol verlässlich füllen. Ein zweiter Hit wie „Ein Teil von meinem Herzen“, am besten ein neues „Auf uns“, müsste Ihnen wahrscheinlich noch gelingen, um mehr als 10000 Zuschauer anzulocken. Oder?

Zelter: Warum denn nicht? Wichtig war, dass die SAP Arena und mein Veranstalter S-Promotion die Idee super gefunden und mitgetragen haben. Sonst wäre das nicht möglich gewesen.

Sie schleppen jetzt also kein riesiges Risiko mit sich herum?

Zelter: Genau.

Wie viele Karten haben Sie denn schon verkauft für den 12. Oktober 2030? Es sind ja noch rund 3500 Tage Zeit…

Zelter: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Schätzungsweise wird es noch keine riesige Zahl sein. Ich nehme es niemandem übel, wenn er die Karte erst 2025 kauft (lacht).

Wie hart trifft Sie die Corona-Krise? Sie waren ja gerade auf dem Weg ein nationaler Faktor zu werden…

Zelter: Tatsächlich waren im März 2020 für die geplanten Konzerte im Herbst viel mehr Karten verkauft als sonst. Das gab es noch nie. Thorsten Riehle war sich ganz sicher, dass sein Capitol früh ausverkauft sein würde. Das hätte ich natürlich schon gern erlebt, nicht erst in diesem Jahr. Aber die Tickets bleiben gültig, wir werden sehen, wann die Konzerte möglich sind. Bei allem, was bei Musikern und Menschen aus der Kulturbranche gerade an finanziellen Problemen aufkommt – ein sehr wichtiger Punkt ist, dass man nicht vergessen wird.

Wie bleiben Sie sichtbar?

Zelter: Gottseidank gibt es digitale Medien. So schafft man es immerhin, mit Fans und Hörern in Kontakt zu bleiben.

Dank Millionen von Klicks auf YouTube oder Spotify haben Sie ein großes virtuelles Publikum. Reicht das heutzutage im Notfall zum Leben für Sie, eine Band, eine kleine Plattenfirma mit Verlag?

Zelter: Ich habe darüber hinaus das große, große Glück, dass ich mir schon ein Live-Publikum erspielt habe. Was sich an den guten Vorverkaufszahlen gezeigt hat. So hatte ich auch die Möglichkeit, im Sommer auf Alternativveranstaltungen wie im Viernheimer Autokino oder beim „Jetzt erst recht!“-Festival im Luisenpark zu spielen. Für totale Newcomer stelle ich es mir zurzeit schlimm vor. Das Schönste an dem Job ist ja, dass man Perspektiven hat oder entwickelt, Träume, Wünsche, Ziele – die erste Single, mit der ich dann da oder da auftreten will. Von daher ist es eine traurige Zeit vor allem für Leute, die gerade mit den ersten Veröffentlichungen anfangen und voll ausgebremst werden.

Man sagt, ab einer Million Klicks auf YouTube fängt man langsam an, Geld zu verdienen. Der Streaming-Markt boomt wie noch nie – trägt Sie das finanziell durch die Krise?

Zelter: Ehrlich gesagt: Was mich gerade finanziell am meisten absichert, ist, dass ich meine Songs selbst schreibe. Also die Einnahmen durch die Gema. YouTube und Co. für die ersten beiden Alben laufen ja nicht über mein eigenes Label, sondern werden noch über die alte Plattenfirma abgerechnet. Was da bei mir ankommt, ist überschaubar.

Trotz insgesamt 16 Millionen YouTube-Klicks und fast 6,5 auf Spotify allein für „Ein Teil von meinem Herzen“? Man hört kaum Künstler unterhalb der Klick-Milliardäre, die mit Streaming-Einnahmen glücklich wären…

Zelter: Ja. Das ist tatsächlich ziemlich übel, was die Finanzen betrifft. Das kann man nicht beschönigen. Jeder Stream bringt etwa ein Hundertstel von dem, was ein Download-Verkauf einbringt. Wir jeden da also von Cent-Beträgen im Hundertstel-Bereich… mit Streaming allein kann man keine Platte refinanzieren, wenn man kein absoluter Superstar ist. Einen einzigen Titel mit Band richtig einzuspielen, kostet zwischen 1500 und 3000 Euro.

Müsste man die Streaming-Plattformen nicht boykottieren, wenn sie sich nur für Topstars rechnen?

Zelter: Die Vorteile überwiegen trotzdem. Gerade in dieser Zeit. Ich habe monatlich über 100000 Hörer allein auf Spotify. Das ist über andere Tonträger kaum noch zu erreichen. Die Leute hören einfach viel mehr Musik. Das merke ich auch an mir selbst. Weil die Streamingdienste es viel leichter machen.

Sie sind in der Nähe von Trier geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur 2014 zogen Sie direkt nach Mannheim, um sich Ihrer Musikkarriere zu widmen. Ein radikaler, heutzutage mutiger Schritt. Wie war die Entwicklung dahin, wie kamen Sie zur Musik?

Zelter: „Als ich vier, fünf Jahre alt war, waren wir oft in Österreich oder Italien. Dann wollte ich irgendwann ein Akkordeon haben, weil ich es im Urlaub so oft gesehen habe. Dann habe ich zuhause so lange genervt, bis ich eins bekommen habe.“

Und dann ging es in die Alpinkatzen-Schule von Hubert von Goisern?

Zelter: Schon tatsächlich traditionell. Das liegt ja auf der Hand, wenn man das Akkordeon gefühlt aus Österreich mitnimmt. Aber ich hatte keine steirische Ziehharmonika, weil es die bei uns in der Eifel nirgends gab, sondern eine mit Tasten und Knöpfen. Aber das war letztlich ganz gut: Denn als ich mit neun dann Klavier lernen wollte, konnte ich eine Seite schon komplett. Akkordeon ist ja ein komplexes Instrument, mit Ziehen und Drücken - und dabei noch etwas singen. Was ich auch sehr schnell gelernt habe. Nichtsdestotrotz: Die linke Hand hat das am Klavier nie ganz aufgearbeitet (lacht). Aber mein Anspruch am Klavier oder auf der Gitarre war nie, auf diesen Instrumenten virtuos zu werden. Wichtig ist, dass ich Songs schreiben und sie performen kann. Ich muss nicht vom Blatt irgendetwas Konzertantes spielen können. Das war nie mein Anspruch.

Es klingt, als ob es früh klar war, dass es eine Musikkarriere sein muss.

Zelter: Schon. Weil ich nie etwas Anderes gemacht habe. Es gab nur Schule und Musik. Das hat schon immer die Tage ausgefüllt. Bis zum Abitur habe ich fast an jedem Wochenende auf Stadt- und Weinfesten, Geburtstagen oder Hochzeiten gesungen. Zunächst als klassischer Covermusiker. So habe ich relativ schnell viel Bühnenerfahrung gesammelt. Mit 16 habe ich dann angefangen, eigene Songs zu schreiben.

Ihnen gelingen oft sehr eingängige Lieder. Sie haben dann auch ihre eigenen Songs zusätzlich zu den Covertiteln ins Programm aufgenommen. Für Stimmung sorgt normal ja nur, was die Leute schon kennen…

Zelter: Das habe ich schon immer mal versucht. Beim Altstadtfest zwischen Elton John und „Rote Lippen soll man küssen“. Manchmal war das nicht so einfach, wenn es in erster Linie darum ging den Wein- und Bierumsatz anzukurbeln. Trotzdem war das Feedback auf die eigenen Songs sehr gut. So habe ich für mich entdeckt, dass ich gern möchte, dass die Leute wegen mir kommen – und nicht, weil das Fest so schön ist. Nur noch eigene Songs zu spielen, dazu habe ich mich dann in der Oberstufe entschlossen. Das passte gut, weil ich bei den Auftritten sowieso kürzertreten musste, um genug Zeit zum Lernen zu haben. Seitdem habe ich nur noch Gigs angenommen, bei denen ich eigene Sachen spielen konnte.

Da wurde es erstmal weniger, oder?

Zelter: Stimmt. 2012 hatte ich mit Coverversionen 70 Auftritte. 2013 waren es dann sechs (lacht). Ich habe quasi nochmal von vorne angefangen.

Gab es keine Bands?

Zelter: Zwischendurch mal. Eine Zeit lang hat mich bei meinen Coverauftritten auch ein Schlagzeuger begleitet. Diese Zeit war insgesamt schon eine gute Schule: das Zwischenmenschliche, von der Bühne aus die Menschen zu erreichen und zu begeistern.

Sie gelten inzwischen als Grenzgänger zwischen Deutschpop und Schlager, wobei die Grenze längst fließend geworden ist. Man hört aber die Vielseitigkeit durch, die sich Ihrer „Grundausbildung“ verdankt. Wo verorten Sie sich selbst, was sind Ihre Einflüsse?

Zelter: Ich habe immer ein sehr breites Musikspektrum gehört – und viel mit meinen Eltern. Mein Papa ist in der Fraktion Phil Collins, Bee Gees, Simply Red, meine Mama aber bei Udo Jürgens oder den Erwachsenen-Platten von Rolf Zuckowski. Phil Collins und Elton John sind ja letztlich auch Liedermacher beziehungsweise Singer/Songwriter: Sie schreiben selbst und bringen es auf die Bühne. Ich habe aber auch gern Amy Macdonald gecovert. Die Einflüsse sind sehr gemischt. Wenn man Sachen viel hört, speichert sie das Unterbewusstsein ab. Da besteht für einen Autor schon die Gefahr, sich zu stark auf eine Richtung oder einen Künstler zu fokussieren, zu stark zu kopieren. Gar nicht im Sinne von „absichtlich geklaut“, sondern unterbewusst.

In Ihrem variablen Gesang scheint mir die Deutschpop-Gesangschule durchzuklingen, der Xavier Naidoo 1997/98 die Tür aufgemacht hat. War der Mannheimer für Sie ein so wichtiger Einfluss wie für manche Ihrer etwas älteren Vorreiter?

Zelter: Tatsächlich nicht. Im deutschsprachigen Popbereich waren es eine Zeitlang eher Pur. Oder Silly. Aber schon in der Zeit mit Anna Loos als Sängerin. Das fand ich sehr spannend, weil man ihre Songs auch zwei-, dreimal hören und textlich und musikalisch immer etwas Neues finden konnte. Ich selber höre ganz buntgeschmischt: Meine Playlist reicht von aktuellen Deutschpop-Produktionen, aber auch der letzten Roland-Kaiser-Nummer „Liebe kann uns retten“, die Peter Plate von Rosenstolz geschrieben hat, bis - ganz omnipräsent - Phil Collins. Die Genregrenzen setzen sich Hörer ja selbst eher nicht, das ist eher ein Mediending. Weil man eine Überschrift braucht.

Haben Sie nach dem Abitur nicht über ein Studium oder eine Ausbildung nachgedacht? Schon allein, um die Nerven der Eltern zu beruhigen. Die Musikkarriere ist ja unwägbar.

Zelter: Meine Eltern waren bei der Musik schon immer mit dabei. In der Zeit als ich mit Akkordeon, Gitarre und Klavier durch die Lande getingelt bin, konnte ich das natürlich nicht allein machen – zumindest bis ich den Führerschein hatte. Als ich von den ersten Gagen meine erste eigene Anlage kaufen konnte, hat sich mein Papa auch mit mir in die Technik reingefuchst. Meine Eltern haben mein Hobby quasi zu ihrem gemacht. Da hatte ich immer sehr viel Unterstützung.

Und dann ging es direkt nach dem Abitur nach Mannheim. Aber die Popakademie war nicht das Ziel. Kannten Sie das Konzept der Musikstadt Mannheim und hat es Sie deshalb hierher gezogen?

Zelter: Ich hatte schon in der elften Klasse Angebote, mit Produzenten zu arbeiten. Aber ich wollte das Abitur machen, um mich danach guten Gewissens auf Musik konzentrieren zu können. Danach sind viele meiner Freunde für ein Jahr oder mehr ins Ausland gegangen, als Au Pair oder für Work & Travel. Da habe ich mir gesagt, ich setze stattdessen das mit der Musikkarriere für ein, zwei Jahre als Versuch an. Um zu sehen: Wie weit komme ich? Das Ziel war eine Platte mit eigenen Songs aufzunehmen. Und der Produzent meiner beiden ersten Platten, Steffen Müller, sitzt in Malsch bei Karlsruhe. Zuerst bin ich von Wittlich gependelt, das war kein Spaß – drei Stunden eine Strecke. Um effektiv ein Album aufzunehmen, wollte ich in der Nähe sein. Und von allen umliegenden Städten fand ich Mannheim am spannendsten.

Warum?

Zelter: Einmal wegen der Musikstadt-Komponente. Und ich mag die Größe. Für Berlin bin ich zum Beispiel zu sehr Dorfkind. Das ist mir zu groß. Mannheim, gerade, wenn man so durch den Jungbusch geht, wo ich eine Zeit lang gewohnt habe, wirkt manchmal wie ein komprimiertes Berlin. Auch die Musikszene ist viel besser greifbar als in einer riesigen Stadt wie Berlin.

Die Szene gilt auch als kooperativer als in anderen Großstädten. Haben Sie leicht Anschluss gefunden?

Zelter: Das habe ich auch so empfunden. Ich kam 2014 nach Mannheim und habe schnell meinen Bassisten Alexander Broschek kennengelernt, konnte beim Nachtwandel auftreten und im Vorprogramm der Balkan-Beat-Rapper Pralla Soundsystem auftreten. Alex hat mich von Anfang an unterstützt und mir damals nicht nur gezeigt, wo man sich technisch anstöpseln, sondern auch in der Musikszene Kontakte knüpfen kann. 2015 hatte ich dann meine Band zusammen, deren Mitglieder alle aus dem Raum Mannheim/Karlsruhe kommen.

Wer spielt mit Ihnen?

Zelter: Die aktuelle Besetzung besteht aus Alexander Broschek, der an der Musikhochschule studiert und unter anderem bei Alice Merton gespielt hat. Schlagzeuger ist Stefan Höfele Dias, der mit seiner Frau zusammen das „Ultimate Whitney“-Projekt vorantreibt und bei den „Drum Stars“ spielt. Auch ein ehemaliger Student der Mannheimer Musikhochschule, obwohl er aus dem Raum Karlsruhe kommt. Gitarre spielt Philipp Sengle von der Popakademie. Dann gibt es noch Max Schuller am Keyboard aus der Viernheimer Ecke, ebenfalls von der Musikhochschule. Inzwischen habe ich 2019 die Plattenfirma Einmannzelt zusammen mit meinem Management-Team Dagmar Ambach und Dirk Grittner gegründet, der auch Bülent Ceylan managet. Und meinen eigenen Musikverlag.

Also alle Ziele eines Popakademikers auch ohne Studium erreicht. Ihre Musiker haben alle in Mannheim studiert, war das für Sie trotzdem kein Thema?

Zelter: Das war es mal. Ich hatte es natürlich im Hinterkopf: Wenn ich nach Mannheim gehe, kann ich erstmal gucken, wie es anläuft. Und wenn ich viel zu viel Zeit habe und mein Projekt es zulässt, ein Musikstudium in Erwägung ziehen. Da bietet Mannheim ja viele Möglichkeiten. Dann kam aber schon 2015 meine Single „Ein Teil von meinem Herzen“ raus, ein Song, der mich bis heute begleitet und inzwischen mehr als elf Millionen Klicks auf YouTube hat. Danach hatte ich so viel zu tun, dass ein ernsthaftes Studium schwierig geworden wäre. Zumindest im ersten Semester wollte ich nicht nur durch Abwesenheit glänzen. Und auch meine Musiker haben mir zugeraten, mich erstmal auf mein Projekt zu konzentrieren. Ich hatte ja alles Nötige: Songs, Band, Produzent, Management, Plattenfirma… Eine Band zu haben, ist mir wichtig. Ich möchte nicht allein auf der Bühne stehen und bin kein Freund von Halbplayback-Auftritten. Sie ist in jeder Hinsicht ein Gewinn: Meine Musiker sind nicht meine Angestellten, sondern bilden meinen engsten Freundeskreis. Das ist cool, wenn man lange unterwegs ist, mit Nachtfahrten im – noch – kleinen Tourbus. Da ist es auch schön, sich auch austauschen zu können. Sechs Stunden allein im Auto nach einem Auftritt – das ist keine schöne Vorstellung.

Lesen Sie dann nach einem Auftritt Kommentare auf Facebook oder Instagram? Das kann erfreulich sein, aber heutzutage auch extrem herunterziehen. Sind Sie ein Typ wie der Graf von Unheilig, der mir mal erzählt hat, dass er die etwas ungesunde Angewohnheit hatte, nach jedem Konzert alles zu lesen, was die Leute über ihn posten …

Zelter: Das interessiert mich natürlich, aber ich zieh mir nicht alles rein Wenn es 100 positive Kommentare gibt und zwei negativ, bleiben die beiden schlechten hängen. Das ausblenden zu können, kommt mit der Routine. Das hilft, wenn man einen Song geschrieben hat, der negative Kommentare geradezu magisch anzieht (lacht).

Sie meinen das sehr politische Lied „2030“, das sich unter anderem gegen Ex-US-Präsident Donald Trump, Querdenkerei oder Homophobie positioniert. Aber da finde ich in den sozialen Medien mehr positive Stimmen als Hasskommentare. Täuscht das?

Zelter: Es gibt schon überwiegend positives Feedback. Aber so viele negative Stimmen war ich bisher nicht gewohnt. Und es gibt bei „2030“ wie bei „Ein Teil von meinem Herzen“ oder „Sei immer du selbst“ auch das schöne Erlebnis, dass mir nach der Veröffentlichung auch alte Schulkameraden schreiben, gratulieren und ihren Respekt ausdrücken. Eine hat zu „2030“ geschrieben: „Ich hoffe, dass Dir dafür mehr Liebe als Hass gefeedbackt wird.“ Schon die ersten beiden Kommentare auf YouTube hatten es in sich. Aber ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, einen Song zu schreiben, der über meine Vision, meine Wünsche an die Zukunft geht – und darum, was ich mir für die nächste Generation wünsche. Ich bin dreifacher Onkel, auch deshalb ist mir der Aspekt so wichtig. Ich war jedenfalls darauf eingestellt, dass nicht nur Frieden, Freude, Eierkuchen in den Kommentaren stattfinden.

War auch etwas dabei, das Sie richtig geschockt hat?

Zelter: Vieles. Gottseidank relativieren viele andere Leute das mit ihren eigenen Kommentaren zu solchen Hass-Posts. Die bedanken sich, schreiben, wie gut ihnen der Song in diesen Zeiten tut – das hilft. Meine Wünsche für „2030“ sind vielleicht doch gar nicht so utopisch.

Was war der Auslöser für den sehr gelungenen Text, der seine politische Botschaft eigentlich sehr dezent und ohne erhobenen Zeigefinger transportiert? Der Ping-Moment muss länger zurückliegen, denn die Albumveröffentlichung war ja deutlich früher geplant.

Zelter: Ja, Corona hat da viel durcheinander gewürfelt. Normalerweise wären wir jetzt wohl mit dem neuen Album auf Tour. Ich sehe mich in erster Linie als Livekünstler und veröffentliche Platten, damit ich sie auf der Bühne präsentieren kann. Die heiße Produktionsphase war in der zweiten Hälfte 2019. Anlass für den Song war: Ich wollte beim dritten Album auch mal unbequeme Themen anfassen, die mir wichtig waren. Kurz vor einem Treffen mit meinem Produzenten Paul Falk habe ich alles aufgeschrieben, was mir zum Thema 2030 einfiel. Der Titel war also zuerst da, das ist bei mir oft so. Die Fragestellung war: Was kann 2030 möglich sein? Alles mit einer großen Portion Optimismus und einer kleinen Tendenz zu utopischen Thesen. Das war aber keine Nummer, die sich so einfach runterschreiben ließ. Weil ich auch den Anspruch hatte, keinen Zeigefingersong zu schreiben. Da gibt es schon genug, die mich selber nerven. Es sollte klar sein: Das sind meine persönlichen Wünsche. Und ich fand die Vorstellung schön, dass meine Nichte in zehn Jahren vom Geschichtsunterricht nach Hause kommt und genau solche Fragen stellt, wie ich in „2030“. Weil sie sich manche Missstände von heute dann gar nicht mehr vorstellen kann. Ich erwarte nicht, dass zu der Zeit zum Beispiel das Thema Klimawandel erledigt ist. Aber hoffentlich deutlich in den Hintergrund getreten, weil der Laden läuft.

Es hat etwas vom Hit „Hurra die Welt geht unter“, den die Berliner Rapper K.I.Z. mit AnnenMayKantereit-Sänger Henning May gesungen haben. Ist das Absicht?

Zelter: Nein, aber es stimmt. Ich sollte es auf meine Spotify-Playlist „Besseres Morgen“ zum Thema „2030“ nehmen. Das passt.

Ich empfehle noch das uralte „In The Year 2525“ von Zager & Evans, das allerdings eher dystopisch ist. Was findet sich noch auf der „2030“-Playlist?

Zelter: Ganz verschiedene Sachen: „Wutfänger“ und „Kampflos“ von Silly. Westernhagens „Freiheit“, Grönemeyers „Fall der Fälle“ und Reinhard Meys „Nein, meine Söhne geb‘ ich nicht“ , aber auch Pinks „Dear Mr. President“, „Where Is The Love?“ von den Black Eyed Peas oder Sarah Connors „Vincent“.

Apropos „Vincent“, ein tolles Stück, dass sehr offensiv und anrührend die Normalität aller Spielarten der Liebe feiert. Auch Sie haben Lieder wie zuletzt die eindrucksvolle „2030“-Schlussnummer „Frieden in mir“ veröffentlicht. Darin geht es um das befreiende Glücksgefühl, offen zu Homosexualität stehen zu können. Ist das Ihre eigene Erfahrung oder ein allgemeines Plädoyer für Offenheit?

Zelter: Frieden in mir soll für viele da draußen ein Anstupser in Richtung selbstbestimmtes und freies Leben sein. Wir haben schließlich nur ein Leben. Da sollte das Herz das Sagen haben und nicht Gedanken wie, was könnten andere über mich denken. Um das zu checken habe ich auch einige Jahre gebraucht, ich kann natürlich nur hoffen, dass viele so wie ich eine tolle Familie und ‘ne coole Oma haben.

Ende vergangener Woche haben sich 185 Schauspieler kollektiv geoutet, um ein Zeichen zu setzen. Ist unsere Gesellschaft so sehr auf der Rolltreppe rückwärts unterwegs, dass solche Schritte nötig sind?

Zelter: Das Tolle an der Aktion ist, dass damit 185 Personen, die der Öffentlichkeit schon lange vertraut sind, gleichzeitig Stellung bezogen haben. Damit wurde noch einmal eindrucksvoll gezeigt, dass „normal“ eben jeder für sich selbst definieren kann.

Zur selben Zeit veröffentlichen Sie ihre Single „Anna“. Der Titel schaffte es auf Anhieb in die offizielle Deutsch-Pop-Playlist von Spotify – neben Songs von Oerding, Joris, Lea und Clueso. Wie fühlt sich das an?

Zelter: Wie angekommen. Innerhalb von einer Woche hat „Anna“ 30.000 Streams geknackt und mich mit Gruß-Posts von Bülent Ceylan und den Ehrlich Brothers überrascht.