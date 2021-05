Deutscher Jazzpreis für das Lebenswerk von Veranstalter Karsten Jahnke

Konzertveranstalter Karsten Jahnke wird bei der Premiere des Deutschen Jazzpreises am 3. Juni für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Damit s würdigt die Hauptjury das jahrzehntelange Wirken eines großen Musikliebhabers für den Jazz in Deutschland, hieß es am Montag in einer Mitteilung der Organisatoren. Seit mehr als 60 Jahren veranstaltet der 83-jährige Hamburger Konzerte und hat 1972 die Karsten Jahnke Konzertdirektion gegründet. Er kreierte Konzertreihen und Festivals wie die JazzNights oder ELBJAZZund habe so essenzielle Beiträge für den Live-Jazz geleistet, so die Begründung der Hauptjury. Der von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ausgelobte Preis wird am 3. Juni ab 19.30 Uhr live aus Hamburg, Berlin, München und dem Mannheimer Ella & Louis gestreamt.

