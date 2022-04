Deutscher Jazzpreis 2022 - zwei Preistragende aus Mannheim

Bremen/Mannheim. Am Mittwochabend ist in Bremen der Deutsche Jazzpreis 2022 verliehen worden. Unter den Gewinnerinnen und Gewinner sind zwei Mannheimer Musizierende mit Professuren an der Hochschule für Musik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Kategorie "Künstler:innen national" wurden neben neun anderen Preistragenden die Sängerin Fola Dada und der Bassist Robert Landfermann ausgezeichnet. Beide unterrichten an der Musikhochschule Mannheim.

Die zweite Ausgabe des Deutschen Jazzpreis fand vor 500 Zuschauenden im Bremer Metropol Theater statt. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien rückt seit 2021 mit der wichtigsten Jazzauszeichnung in Deutschland gemeinsam mit der Initiative Musik herausragende nationale und internationale Musikerinnen und Musiker sowie Kulturschaffende ins Rampenlicht.