Deutsche Staatsphilharmonie zieht positive Jahresbilanz

Mit insgesamt 115 Projekten geht das Jahr für die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zu Ende. Dazu zählen laut einer Mitteilung des Orchesters 58 Sinfoniekonzerte, 18 Livestreams, 29 Kinderkonzerte, fünf Krabbelkonzerte und fünf Kammermusikkonzerte. 30 Konzerte davon leitete Chefdirigent Michael Francis selbst, darunter vier Termine in Dubai, wo die Staatsphilharmonie beim internationalen Festival „InClassica“ gastierte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

30. und 31. Dezember: Silvester konzerte in Worms und Nürnberg ... 30. und 31. Dezember: Silvester konzerte in Worms und Nürnberg 2. Januar 2022: Neujahrskonzerte in Pirmasens und Zweibrücken 6. Januar: Gastkonzert in Mainz Das nächste Abokonzert in Lud wigshafen findet am 7. Januar im

Die Staatsphilharmonie zieht trotz widriger Umstände eine positive Bilanz. Die Rekordsteigerung der Abozahlen um 51 Prozent sei der beste Beweis, dass sich die Bemühungen gelohnt haben, so die Mitteilung. „Wir haben in den vergangenen Monaten mit unendlich großer Flexibilität daran gearbeitet, unser Publikum zu halten und gar zu entwickeln“, wird Intendant Beat Fehlmann zitiert. In der Zeit zwischen dem 1. November 2020 und dem 11. Juni 2021 setzte das Orchester auf alternative Formate und hebt etwa das Konzert vor der Kulisse des russischen Space Shuttle „Buran“ hervor, das gemeinsam mit Arte und dem Technik Museum Speyer produziert wurde (abrufbar in der ARD-Mediathek). Für das Magazin, das sich mit dem Thema „Musik und Gesundheit“ beschäftigt, erhielt das Orchester den „Best of Content Marketing Award“ in der Kategorie „Corona-Kommunikation print“.

Neue Angebote für Schüler

Auch im Bereich Musikvermittlung wuchs das Angebot. So werde die Webseite www.junge-klassik.de, deren Lerninhalte mit den Lehrplänen korrespondieren, mit 5000 Zugriffen pro Tag von Lehrkräften und jungen Menschen intensiv genutzt. Zudem sind zwei Podcasts gestartet und ist das Kinderbuch „Mo und die Musik“ von Musikvermittler Jochen Keller erschienen.

Besonders erwähnenswert seien für 2021 die diversitätsorientierten Projekte: Das transkulturelle Ensemble Colourage, das aus Musikerinnen und Musikern der Orientalischen Musikakademie Mannheim, der Popakademie Baden-Württemberg und der Staatsphilharmonie besteht, feierte am 1. Juli beim Musikfest Speyer sein Debüt und sei „inzwischen fest in der orchestereigenen Struktur verankert“. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2