Deutsche Staatsphilharmonie dampft Bruckners Siebte ein

Was wie eine Corona-konforme Programmentscheidung aussieht, war in Wirklichkeit schon gesetzt, bevor die Welt in das Joch eines kleinen Partikels gezwungen wurde, das es aufs Große abgesehen hat. Allerdings fällt die Aufführung der Kammerversion von Bruckners siebter Symphonie durch die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in eine Zeit, in der großformatige Orchesterwerke mit Vorliebe schmal besetzt werden. Mit der Reduktion aufs Elementare geht eine Erfahrung einher, die das Publikum in der Regel als Substanzgewinn verbucht.

Ein solches Konzept, das die Zurückführung eines Kunstwerks auf seine Grundbestandteile zur Tugend erhebt, hatten die experimentierfreudigen Philharmoniker bereits mit Gustav Mahler, in diesem Sommer zuletzt mit Richard Strauss realisiert. In der Ludwigshafener Friedenskirche, wo die Staatsphilharmonie ihr Auftaktkonzert in der Reihe „Modern Times“ gibt, scheint das Konzept ebenso aufzugehen. Applaudiert wird zum guten Schluss im Stehen, gewiss auch aus Dankbarkeit für die Teilhabe an einer „echten“ Aufführung.

Bezüge zu Wagner

Doch gerade Bruckners monumentale Siebte mit ihren vielfältigen Bezügen zur Person und zur Epik Richard Wagners scheint sich des kammermusikalischen Zugriffs entziehen zu wollen – man erschreckt unwillkürlich, als ein gerade einmal zehnköpfiges Ensemble unter Leitung von Chefdirigent Michael Francis einzieht.

Aber schnell sind alle Bedenken verflogen. Lodernde Streicher inklusive Kontrabass sowie Flügel und Truhenorgel erzeugen einen dichten, orchestralen Klang, der freilich nicht in die Weite geht, sondern sich im Fortissimo eher zuspitzt. Dieses Kammerensemble will klingen wie ein Symphonieorchester. Das geht bisweilen an die Grenzen des dynamisch Machbaren. Und man fragt sich: Muss ein Kammerensemble eigentlich klingen wie ein Symphonieorchester? Gegenfrage: Wie soll man diese aufbrausende E-Dur-Ekstase, diese im Original von Wagnertuben durchglühte, dramatisch auf- und abstürzende Musik anders darbieten, wenn nicht im Modus der Entgrenzung?

Schon an der Körpersprache der Instrumentalisten kann man beobachten: Ein Wohnzimmerkonzert ist nicht beabsichtigt. Hier geht es vielmehr ums Ganze. Selbst auf den Beckenschlag wird im Adagio nicht verzichtet. Allerdings sind es Horn (Stefan Berrang) und Klarinette (Alexandra Obermeier), die das lyrische Potenzial im schmerzlichen Drängen dieser Musik freilegen – und die dieser solistischen Aufführung damit ihre besondere Rechtfertigung verleihen.