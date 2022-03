Dettinger Saxofonist und Komponist Manz erhält Jazz-Preis

Baden-Württemberg. Der Saxofonist und Komponist Jakob Manz aus Dettingen (Kreis Reutligen) erhält den diesjährigen Jazz-Preis des Landes Baden-Württemberg. Der mit 15 000 Euro dotierte Nachwuchspreis wird dem 20-jährigen Musiker am 23. Oktober 2022 in Stuttgart verliehen. Manz sei jung, dynamisch und aufstrebend, er habe eine klare musikalische Vision, würdigte die Jury ihren Preisträger am Freitag und ergänzte: "Sein sehr reifes, ausgeprägtes und charakterstarkes Saxofonspiel, die kompositorische Finesse seiner Arrangements für The Jakob Manz Project und seine Präsenz in der hiesigen Jazz-Szene haben die Jury überzeugt."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Manz hat bislang unter anderem im Landesjugendjazzorchester und im Landesjugendensemble Neue Musik gespielt. Im April ist er laut Kunstministerium Gastsolist beim Jubiläumskonzert "70 Jahre SWR Big Band" in Stuttgart neben Künstlern wie Gregor Meyle, Curtis Stigers oder Nils Landgren. Er hat an der Musikhochschule Stuttgart studiert und besucht derzeit die Jazz/Pop Saxofon-Ausbildung von Roger Hanschel an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.

Der Jazz-Preis wird seit 1985 jährlich von einer unabhängigen Jury verliehen. Die Auszeichnung geht an Künstlerinnen und Künstler, die nicht älter als 35 Jahre sind und in Baden-Württemberg leben oder durch ihre künstlerische Arbeit eine enge Beziehung zum Land haben. Ausgezeichnet wurden in den vergangenen Jahren unter anderem Christoph Neuhaus (Gitarrist), die Sängerin Franziska Ameli Schuster, die Pianistin Olivia Trummer und der Saxofonist Alexander Bühl.