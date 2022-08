Dess iss doch heißi Luft!

Ma määßd doch ämol, also isch habbma iwwalegt...“ – so føngt de Häbbädd neilisch ø, wie ma beim Wärnna, unsamm Wärd, im „Vagissmoinischt“ sitzä. Unn glei føngä ma allä ø zu schpoddä, de Hoinz, de Wänna, de Pelza unn isch. „Setz, die mit ,Isch habb ma iwwalegt’ øfføngä, Häbbädd, bringä meischd nix Gscheids...“ De Häbbädd duud ä bissl beleidischt, kønn sisch awwa nadierlisch nädd zurigghaldä. „Dabbisch seida zwar allesømt, awwa isch vazehl eisch trotzdäm, wass isch ma iwwalegt hab. S’iss doch jetzt schunn ewisch so heeß. Unn im Winda missä ma jo Heizung schparä, weil ma kä Gas hawwä, odda? Do määßdma doch was machä!“ Ma niggä allä middäm Kopp. „Awwa wass willsch dønn machä? Segg mit warma Luft in de Kella tragä unn im Winda uffmachä, hä?“ Ma lachä all. „So bleed iss dess vielleischd ganädd! Wønn ma so diggä Segg nämmä deed, so Thermo-Matrial aus de Raumfahrt odda so, mähnt da nädd?“ Dodruff de Wänna, unsann Førzdroggenä: „Dess geht nädd wegä Mikroplastigg. Awwa in de Kisch draus schdehä ä paar Thermoskonnä, die därfschda mitnämmä zum Heizä im Winda!“ Ma lachä. „Nä, nää, des mid derrä Färnwärm geht jo irgendwie iwwa løngä Disdonzä unn...“ „Do brauchsch Wassa, Häbbädd!“, sag isch, unn de Pelza vunn hinnä feixt: „Unn Gas a!“ Awwa de Häbbädd lossd sisch nädd: „Awwa wønn die Schtadt, sisch do wass Schpezielles oifallä lossä deed...“

„Die Schtadt“, sagt de Wänna, „kriegds noch näddämol hie, uff die Descha vunn ihrä eigäna Neibaudä Solarpaneele zu nagglä – unn du mähnsch, die finnä dänn Summa noch ä Patänt, wie ma warmi Luft biss in de Winda uffhewä kønn, hä? Vunn wass troimschän du nachts?“ Do meld sisch de Hoinz zu Wort: „Lossd dänn Häbädd in Ruh, der Mønn hodd räschd: Wønn sisch unsa Schtadt midd änarä Sach auskennt, donn sinn dess neiä Ideä unn...“ – „Heißi Luft“ fallämam vor Lachä allä ins Wort. Wo a Räschd hodd, nädd wohr?

© Walter Imhof