Der verfluchte Sex-Appeal des Krieges

Immer unbeweglich an der Rampe stehen, sich an einem Notenständer festklammern möchten die Hauptpersonen dieses Dramas nicht. Obwohl in Mannheim eigentlich „nur“ eine konzertante Aufführung von Verdis „Macht des Schicksals“ angekündigt ist - die Claudia Plaßwich für das Nationaltheater freilich szenisch arrangiert hat. Dabei werden manchmal sogar die Balkone im mit Publikum randvollen

