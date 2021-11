Der Tötungsanstalt entkommen

„Können’s eigentlich noch ruhig schlafen? Stört sie das gar nicht – das Jammern der gemarterten Kinder vom Spiegelgrund?“ Keine Klage spricht aus dieser Frage, die Friedrich Zawrel dem Arzt Heinrich Gross – seinem Peiniger aus der Wiener Euthanasieklinik – stellt. 30 Jahre nach Kriegsende steht er ihm noch einmal gegenüber mit einem maßlosen Kopfschütteln über das Leugnen des Arztes, der vom menschenverachtenden Tun im Spiegelgrund nichts mehr wissen will.

2012 hat der Puppenspieler Nikolaus Habjan vom Wiener Schubert-Theater den bereits 85-jährigen Friedrich Zawrel monatelang interviewt und dabei einen bemerkenswerten Menschen angetroffen, der nach all dem leidvollen Schicksal weder verbittert noch gebrochen war. Zusammen mit seinem Regisseur Simon Meusburger schuf Habjan auf der Grundlage dieser Gespräche ein eindringliches Theaterstück, das die vielen Erwachsenen und Achtklässler im Ludwigshafener Pfalzbau zutiefst berührte.

Nach Stationen bei Pflegeeltern und im Kinderheim war der damals Elfjährige 1940 in die sogenannte Jugendfürsorgeanstalt des Nazi-Regimes gekommen. „Erbbiologisch und sozial minderwertig“ lautete das Gutachten des Arztes Dr. Gross – eine Diagnose, die den Jungen den dortigen medizinischen Experimenten und Misshandlungen auslieferte. Mit Hilfe einer Krankenschwester konnte er 1944 der menschenverachtenden Behandlung entfliehen, landete aber in Sicherheitsverwahrung der Justizanstalt Stein.

In Monologen und Dialogen macht Nikolaus Habjan die erschütternde Geschichte des Friedrich Zawrel lebendig. Dabei tritt er dezent in den Hintergrund, gibt aber seinen Protagonisten Zawrel und Gross eine brilliant imitierte und variante Stimme. Die etwas grotesken Klappmaulfiguren helfen zusammen mit dem Wiener Dialekt über die Grausamkeit des erzählten Geschehens hinweg. Vieles Unerträgliche, was gezeigt wird, ist somit für den Zuschauer etwas erträglicher.

Erschütterndes Zeugnis

In Zeitsprüngen wird hier das Leben des Friedrich Zawrel offenbart, der später in die Klassen der Schulen ging, um über seine Erfahrungen im Nazi-Regime aufzuklären. „Der Jugend soll klargemacht werden, wie grausam es war, was geschah und dieses nie wieder so geschehen darf“, sagt der „erbbiologisch und sozial minderwertige“ Zawrel. Mithilfe eines Journalisten brachte er Gross vor Gericht, der jedoch wegen angeblicher schwerer Demenz nicht verurteilt wurde. Ein erschütterndes Stück Zeitgeschichte, das Nikolaus Habjan und Simon Meusburger nicht eindrucksvoller hätten vor Augen führen können. Das Publikum dankte mit minutenlangem Applaus für diese Leistung des Puppenspielers und des Regisseurs, die mit Videoeinspielungen von Hitlerjubel und vielsagenden besänftigenden Musiken begleitet wurden. cha