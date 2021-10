Der Raumfahrer verschwindet zwischen Sternen

Mannheim. So etwas hat im Grafischen Kabinett der Kunsthalle, sprich im Altbau, noch niemand gesehen. Von wegen Kabinett, kleine Räume, kleine Formate. Wenn man die Schau des Niederländers Robbie Cornelissen betritt, glaubt man es erst mal nicht: alles gezeichnet. Aber riesig! So eine Arbeit, in monatelanger Konzentration entstanden, kann bis zu 13 Meter lang sein: nur Bleistift und Graphitpulver auf Papier. Und auch, was da zu sehen ist, lässt nachhaltig an der eigenen Wahrnehmung zweifeln: Räume. Utopien, Träume von Räumen sozusagen, faszinierend und beängstigend.

Wo befindet man sich eigentlich – vor einer menschenleeren Riesenhalle, mittendrin? Der Blick geht nach oben, zur stumpfen oder gewölbten Decke, zu den Seiten, wo sich neue Gänge und Gewölbe öffnen. Vielleicht ist die Mitte durch eine Konstruktion blockiert, während sich rechts und links Säulen blähen, eine Bahnhofsuhr Realität vorgaukelt und der Fußboden aufgrund eines feinen Liniennetzes bedrohlich transparent scheint. Tatsächlich lassen partielle Aufschnitte erkennen, dass es unterm Boden mit Regalen und dunklen Gängen unendlich weitergeht, in unermessliche, aber gebaute Tiefen.

Realität und Unmöglichkeit

Robbie Cornelissens Meisterzeichnungen stellen beides dar: architektonische Realität und ihre Unmöglichkeit – je unrealisierbarer so ein Raum wäre, umso deutlicher führt er ihn vor Augen, entwickelt anhand von Konstruktionslinien mit mathematischer Genauigkeit und einem Netz von Verbindungen und Verflechtungen, mit dem Lineal gezogen. Irre Leistungen von Ingenieuren, Statikern, Stadtplanern und kühnen Architekten, von Menschen, die nie aufhören, sich die Denkmäler ihres Könnens zu setzen. Aber zur Ausstellung gehören auch mehrere Filme, die diese Situation weiterführen. Einer davon, „Terra Nova“, wird als eine von nur fünf Kopien im Bestand der Kunsthalle bleiben. Blick von oben auf eine Stadt: Häuser bis zum Horizont, fest gefügt, scheinbar unveränderlich. Dann bildet sich weit weg eine diffuse Linie, wird zur Wolkenfront, zur brodelnden Walze aus Wasser, die alles überrollt und vernichtet. Irgendwann erhebt sich aus den ausradierten Existenzen (Cornelissen: „Als Zeichner bin ich mit dem Ausradieren ja vertraut“) eine Insel, von Brandung umspült, aber stabil. Ein Gebäude obendrauf, das zum Weltraumbahnhof wird, Start ins All. Das Raumschiff ist offenbar riesig und enthält wieder utopische Räume, aus denen sich schließlich ein einsamer Astronaut ins All absetzt: Dort verschwindet er zwischen den Sternen.

Nichts ist haltbar, sagt Cornelissen. Nichts von uns wird bleiben, im Grunde sind wir verloren im All. Im Grunde träumen wir jetzt schon, weil wir nicht wahrhaben, dass unsere Utopien nichts sind als das. Die historische Dimension in einigen seiner Arbeiten vermittelt: Wir existieren, werden ausgelöscht, kommen vielleicht wieder, verschwinden … Man ist etwas schwindlig geworden, wenn man das Haus schließlich verlässt.

