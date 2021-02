Eine Frau als Eisenschmiedin, den schweren Hammer schwingend am Amboss – als Maritta Kaltenborn 1977 damit anfing, hatten Künstlerinnen ihren männlichen Kollegen noch lange nicht gezeigt, dass sie mithalten konnten, auch was physische Kraft betraf. Den Schmiedehammer, mit dem sie abstrahierte Figuren ohne Vorzeichnung aus dem Eisen trieb, schwingt sie heute nicht mehr, denn das Alter fordert Tribut: Am 5. Februar wird Maritta Kaltenborn 85.

In Mannheim und weit darüber hinaus hat sie Spuren hinterlassen, aber dass man in Mannheim täglich mit ihrer Arbeit konfrontiert wird, ist wohl nur wenigen klar: die Absperrpfosten! Die 1985 entstandenen „Mannheimer Pfosten“ aus Aluminiumguss dürften hinsichtlich kommunaler Absperrvorrichtungen einzigartig sein, kombinierte die Künstlerin doch Jugendstilelemente mit der im Stadtwappen seit Alters her auftretenden Wolfsangel.

Humanitäres Engagement

Mit der Bronzeplastik „Verschlungen“: Maritta Kaltenborn. © Rinderspacher

Bei derart unauffälligen Arbeiten ist es nicht geblieben: Auf dem Hauptfriedhof schuf sie 1984 das Mahnmal für die Opfer des Faschismus, auf dem Schillerplatz das zusammen mit Waltraud Suckow (1924-2009) entworfene „Trümmerfrauen-Denkmal“ (1995) und in der Ludwigshafener Bismarckstraße die Skulptur „Handel und Wandel“ (1989), eine Spiralschlinge, symbolisierend die Kontakte von Menschen, die ineinandergreifend ein großes Ganzes hervorbringen – dass die Bewohner respektlos vom „Ohr der Verwaltung“ reden, stört die Künstlerin nicht. Die Volute, die Schlinge als Symbol menschlicher Verbindungen ist eines ihrer Lieblingsmotive, es findet sich auch bei der Brunnenplastik „Verschlungen“ in Hanau. Überhaupt die Brunnen: auch das Fließen des Wassers hat eine Symbolkraft, die Kaltenborn etwa in Käfertal und beim „Flügelrad-Brunnen“ auf dem Pfingstberger Marktplatz demonstriert.

Ihr humanitäres Engagement äußerte sich 2004 im „Totentanz“-Zyklus aus 13 kleinformatigen Figuren sowie in einer ihrer jüngsten Arbeiten, der 2013 entstandenen, zwei Meter großen Triptychon-Gedenktafel am Pauline-Maier-Haus in der Bassermannstraße, die auch an den in die USA emigrierten Architekten Fritz Nathan erinnert – Maier wurde als Oberin des jüdischen Altenheims 1942 in Auschwitz ermordet.

Maritta ist mit dem Altstadtrat Werner Kaltenborn verheiratet. Beide sollten im März mit dem Mannheimer Stein geehrt werden, mit dem der Architektur- und Bauarchiv e.V. Persönlichkeiten auszeichnet. Dass der Festakt verschoben wird, dürfte die Ehrung nicht schmälern. Bis dahin verbringt das Paar die Wochenenden in Olfen im Odenwaldkreis, wo Maritta ihre Schmiede hat. Aquarellmalen, Schreiben, Klavierspielen – die Zeit wird nicht lang, die beiden wissen sie zu nutzen. hey